Shirin van Anrooij lacht: “Mathieu en ik tonen dat veldrijden goede voorbereiding is op de weg”

In navolging van Mathieu van der Poel wist ook Shirin van Anrooij anderhalve maand na het WK veldrijden een grote Italiaanse zege te boeken op de weg. “Als je ziet dat Mathieu gisteren Milaan-San Remo wint, hebben we laten zien dat het veldrijden ook een goede voorbereiding is op de weg”, lacht de winnares van de Trofeo Alfredo Binda.

“Het veldrijden en het wegwielrennen is goed te combineren”, aldus de CX-wereldkampioene bij de beloften op de persconferentie. “Na het WK had ik twee weken zonder fiets en daarna begon ik weer met trainen op de weg. En ik ben al goed in vorm. Ik wilde deze wedstrijden gebruiken als voorbereiding op de Ardennen, maar dit had ik nooit verwacht. Dat ik nu al kan winnen, had ik niet durven dromen. Dit betekent heel veel voor mij.”

Voor Van Anrooij is het haar eerste zege op de weg. “Ik ben pas woensdag begonnen aan mijn wegseizoen. Ik kwam hier met de verwachting om met Elisa Balsamo te winnen. Om haar te helpen besloot ik om aan te vallen, en op de een of andere manier kon ik dat volhouden tot de finish”, lacht de Zeeuwse. “Het gat bleef lange tijd 10 seconden, maar iedereen van de ploeg zei dat ik moest blijven gaan. Want als ik gepakt zou worden, hadden we Elisa voor de sprint. Dat was een perfect scenario voor de ploeg. We werden eerste en tweede.”

