Shirin van Anrooij boekt eerste grote zege op de weg in Trofeo Alfredo Binda

Shirin van Anrooij heeft voor het eerst een overwinning geboekt in de Women’s WorldTour. De 21-jarige Nederlandse van Trek-Segafredo kwam namelijk solo over de streep in de Trofeo Alfredo Binda in Italië. Van Anrooij reed in de voorlaatste lokale ronde weg op het parcours rond Cittiglio en rondde haar aanval succesvol af.

In de openingsfase waren er meerdere aanvalspogingen, maar wist geen enkel groepje echt weg te rijden van het peloton. Het moest dus gebeuren op de vier lokale rondes van bijna 18 kilometer rond Cittiglio met daarin telkens de klim naar Casale (800 meter aan 6,9%) en de Orino-klim (2,6 km aan 5%).

Finale begint vroeg

De Trofeo Binda was voor Marianne Vos de wedstrijd van haar terugkeer, na een operatie aan een vernauwing in de bekkenslagader. Daarnaast was het uitkijken naar rensters als Elisa Balsamo, Lorena Wiebes, Grace Brown, Kasia Niewiadoma, Kristen Faulkner, Marta Cavalli en Arlenis Sierra.

Op het lokale circuit brak de koers vervolgens open. Een groepje met onder meer Vos Niewiadoma, Mischa Bredewold en Esmée Peperkamp kreeg echter niet veel ruimte. Karlijn Swinkels en de Italiaanse Eleonora Ciabocco kregen die ruimte wel. Zij pakten een minuut op het peloton, maar kregen ook Loes Adegeest achter zich aan.

Shirin van Anrooij anticipeert en wint

FDJ-renster Adegeest wist de aansluiting te maken en bepaalde het tempo aan kop. Trek-Segafredo reed vervolgens in een ruk het gat dicht op de Orino, waarna Shirin van Anrooij voor de solo-aanval koos. Met 15 seconden voorsprong begon de Zeeuwse aan de laatste ronde.

Van Anrooij maakte het de – flink uitgedunde – achtervolgende groep behoorlijk lastig. Meerdere tegenaanvallen werden gecounterd en ondertussen liep ze Nederlandse van Trek-Segafredo uit naar 30 seconden op de laatste Orino-klim. Mavi Garcia en Marta Cavalli trokken nog stevig door, maar desondanks kwam de groep met 20 seconden achterstand over de top.

Dat betekende dat Van Anrooij, die eerder deze week in Nokere Koerse haar seizoensdebuut maakte op de weg na een succesvolle crosswinter, nog zeven kilometer in dalende lijn moest volhouden tot de streep. De achtervolging kwam niet op gang, omdat Trek-Segafredo goed afstopwerk verrichte. Van Anrooij mocht daardoor ruim voor de meet al beginnen met juichen.

Elisa Balsamo zorgde voor een 1-2’tje voor Trek-Segafredo door de sprint van de achtervolgende groep te winnen, voor Vittoria Guazzini van FDJ-Suez-Futuroscope.