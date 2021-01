Shirin van Anrooij laat Hamme en Overijse toch schieten

Shirin van Anrooij zou aankomend weekend haar comeback maken in het veld, maar inmiddels zijn de plannen van de veldrijdster van Baloise Trek Lions gewijzigd. Van Anrooij zal nu op het WK in Oostende haar rentree maken, zo meldt PZC Sport.

De 18-jarige Van Anrooij is inmiddels volledig hersteld van haar armblessure die ze eind november opliep in de Wereldbeker van Tábor. Momenteel is ze op trainingskamp met de wegploeg van Trek-Segafredo, maar tijdens de stage kreeg ze last van buikgriep.

Van Anrooij voelt zich nu weer fit en heeft besloten om toch het volledige trainingskamp van Trek-Segafredo af te werken. Dit betekent dat ze pas maandag terugkeert naar Nederland en zaterdag en zondag niet zal deelnemen aan de X2O Trofee in Hamme en de laatste wereldbekermanche in Overijse.

Van Anrooij zal nu haar rentree maken in Oostende, waar dit jaar het WK veldrijden zal plaatsvinden. De jonge veldrijdster kroonde zich vorig jaar nog tot wereldkampioen bij de junioren, maar zal dit jaar deelnemen in de U23-categorie.