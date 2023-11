maandag 27 november 2023 om 09:52

KNWU onthult selectie met Shirin van Anrooij voor Wereldbeker Flamanville

De KNWU heeft de selectie voor de Wereldbeker Flamanville (3 december) bekendgemaakt. In de selectie voor zondag ook Shirin van Anrooij, die een dag eerder haar rentree zal maken in het veld. Nederland trekt verder met onder meer Ceylin del Carmen Alvarado, Lucinda Brand, Pim Ronhaar en Lars van der Haar naar Flamanville.

“Mooi om te zien dat Pim in Dublin bevestigt met een tweede overwinning, waarmee hij ook in de wereldbekerstand een goede zaak doet”, zegt bondscoach Gerben De Knegt op de site van de KNWU. “Lars van der Haar en Joris Nieuwenhuis zijn ook weer van de partij en ik had in de selectie ook ruimte voor bijvoorbeeld Luke Verburg, die weer wat extra crossritme kan opdoen en punten kan scoren voor een betere startpositie.”

Shirin van Anrooij

In de vrouwenploeg was er dan weer ruimte voor Femke Gort, vertelt De Knegt. “Bij de vrouwen zagen we in Dublin Lucinda Brand de stijgende lijn doortrekken met winst. Zij staat ook op de rol voor Flamanville. Ook wereldbekerleidster Ceylin del Carmen Alvarado rijdt in Flamanville, net als Shirin van Anrooij die weer mee komt doen in het veld.”

Van Anrooij zal zaterdag de competitie hervatten, met de Superprestige Boom. De renster van Baloise Trek Lions reed in de eerste helft van oktober nog wel enkele crossen, maar nam de voorbije weken bewust wat gas terug na een lang en intensief wegseizoen.

Geen Van Empel en Pieterse

Fem van Empel en Puck Pieterse slaan de Wereldbeker Flamanville over “met het oog op de rest van de winter en de andere wielerdisciplines waar ze komend jaar weer in willen uitblinken”, vertelt De Knegt. “Voor mij zijn dat logische keuzes. Bovendien is het een opsteker dat we met veel verschillende rensters kunnen winnen, ook als we toppers als Puck en Fem moeten missen.’’

Nederlandse selectie Wereldbeker Flamanville (3 december)

Elite mannen

Lars van der Haar

Joris Nieuwenhuis

Pim Ronhaar

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Stan Godrie

Mees Hendrikx

Luke Verburg

Elite vrouwen

Ceylin del Carmen Alvarado

Lucinda Brand

Inge van der Heijden

Annemarie Worst

Manon Bakker

Shirin van Anrooij

Denise Betsema

Aniek van Alphen

Leonie Bentveld

Lauren Molengraaf

Femke Gort