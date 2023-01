Shirin van Anrooij hakt pas na Benidorm knoop door over WK-deelname bij elites

Rijdt Shirin van Anrooij het WK veldrijden in Hoogerheide bij de elites of de beloften? Op het Nederlands kampioenschap in Zaltbommel kwam daar in ieder geval nog geen antwoord op. De KNWU en haar ploeg Baloise Trek Lions hebben besloten om pas na de Wereldbeker in Benidorm de beslissing kenbaar te maken.

“Witte rook? Die is er nog niet”, vertelt bondscoach Gerben de Knegt ons. “Die beslissing gaat vallen na Benidorm, dat is de afspraak. Ik heb het met haar overlegd en ze twijfelt enorm. Eerst was de afspraak om na Zonhoven te kiezen, maar we hebben in goed overleg beslist dat het na Benidorm wordt.”

De keuzeheer van de Nederlandse ploeg gaat uit van negen startplaatsen in Hoogerheide. “Op basis van onze UCI-ranking hebben we zeven startplaatsen, en dan kan je plussen met de wereldkampioen en de Europees kampioen”, zegt De Knegt. Dat betekent dat Marianne Vos en Fem van Empel een persoonlijke startplek hebben voor het WK. “En dan nog de eindwinnares van de Wereldbeker, maar de kans is groot dat Fem dat gaat worden. Dus dat levert dan geen extra startplek op.”

“Na Benidorm is het nog twee weken voor het WK, en normaal maak ik ook pas een week van tevoren de volledige selectie bekend. Op zich kan dat prima”, aldus De Knegt. Of Van Anrooij kiest voor de elites of niet, heeft ook gevolgen voor andere rensters. Vooral Manon Bakker en Aniek van Alphen zullen in spanning afwachten…

Lees meer: Shirin van Anrooij slaat NK veldrijden 2023 over en stelt keuze uit

Het NK, waar Puck Pieterse won voor Ceylin del Carmen Alvarado en Fem van Empel, sloeg Van Anrooij in ieder geval over. Daardoor hoefde de Zeeuwse niet nu al te kiezen voor de elite- of de beloftencategorie. “Nu wil ik misschien toch op eliteniveau rijden, terwijl ik eerst vrij zeker was dat ik bij de beloften wilde blijven. Maar ik ben nog steeds niet zeker. Het is een heel moeilijk keuze”, zei Van Anrooij er zelf over na haar zege in de Wereldbeker van Zonhoven.