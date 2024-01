Zeger Schaeken • dinsdag 30 januari 2024 om 12:00 dinsdag 30 januari 2024 om 12:00

Shirin van Anrooij begint al snel aan wegseizoen: “Wel nog wat onwetendheid”

Video Shirin van Anrooij zal over een tweetal weken al beginnen aan haar wegseizoen in de Setmana Ciclista Valenciana. Dat is zeer snel, wat natuurlijk te maken heeft met het vroege einde van haar veldritseizoen. “Ik vind het wel heel lastig en spannend nu, ik weet niet waar ik sta”, vertelde ze aan WielerFlits.

Eind december kwam Van Anrooij pijnlijk ten val op training. Aanvankelijk kwam ze nog in actie in het veld, maar na een tijdje had ze door dat de pijn niet te harden was. Uiteindelijk was het verdict ook best stevig met een gebroken rib. Einde veldritseizoen dus. “Het gaat nu gelukkig steeds beter”, aldus Van Anrooij, die als supporter naar Hoogerheide afzakte. “Maar ik sta hier liever in koerskleren natuurlijk.”

“Op training gaat het de goede kant op. Ik voel me ook echt heel goed. Dat vind ik ook wel jammer, want ik merk nu dat de aanpak dus wel had gewerkt. Ik zou goed geweest zijn in deze periode. Maar ik kan bijvoorbeeld nog geen dingen optillen, dus crossen had nooit gelukt. Dat maakt het dan weer makkelijker om te accepteren, dat dat niet kan. Voor de rest gaat het op training steeds beter en kan ik echt uitkijken naar het wegseizoen.”

Van Anrooij: “Heb nog nooit in deze situatie gezeten”

Dat wegseizoen zal voor de jonge Nederlandse beginnen in de Setmana Ciclista Valenciana, op 15 februari. “Daarnaast is Strade Bianche toegevoegd aan mijn programma. Ik heb na mijn blessure meteen de keuze gemaakt om de focus iets eerder te leggen op het wegseizoen. Ik heb ook wat meer rust gehad, dus normaal kan ik er meteen tegenaan. Die eerste wedstrijden zal ik gebruiken in functie van de klassiekers.”

“Het is wel heel lastig en spannend nu, vind ik. Ik heb nog nooit in deze situatie gezeten, dat ik niet weet waar ik nu eigenlijk sta. Normaal ben ik door het WK veldrijden zeker dat ik in topniveau ben en dat ik alle intensiteit van de crossen heb meegekregen. Nu is dat niet zo en is er dus wat onwetendheid. Ik weet niet wat me te wachten staat. Ik probeer er gewoon vrij in te gaan en dan zal ik wel snel zien hoe ik ervoor sta.”

Strijd op WK veldrijden

Aanstaand weekend zal Van Anrooij er dus niet bij zijn in Tábor. Als ervaringsdeskundige maakte ze wel een voorspelling. “Fem van Empel is de favoriete, toch wel ja. Maar ik denk dat het een strijd gaat worden. Lucinda Brand is er echt klaar voor. Dat was duidelijk in Hoogerheide, maar ook op trainingsstage heb ik dat van dichtbij kunnen zien. Ik hoop dat we een mooie strijd gaan kunnen zien.”