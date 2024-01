donderdag 18 januari 2024 om 13:34

Shirin van Anrooij kan weer redelijk pijnvrij fietsen: “Gaat elke dag een beetje beter”

Het gaat de goede kant op met het herstel van Shirin van Anrooij. De 21-jarige renster moest vanwege een ribbreuk vroegtijdig een punt zetten achter haar veldritseizoen, maar is inmiddels weer aan het trainen.

“Ik ben heel erg blij dat ik nu weer zonder al te veel pijn kan trainen. Het gaat elke dag een beetje beter met mijn ribben. De afgelopen weken waren lastig en uitdagend en ik moet nog steeds geduld uitoefenen, maar ik ben gemotiveerd om naar mijn volgende doelen toe te werken”, laat Van Anrooij weten via Instagram.

Voor Van Anrooij is het een veldritseizoen om snel te vergeten. De veelzijdige renster kwam deze winter tot slechts negen crossen. Eind december eindigde ze nog wel als tweede in de Zilvermeercross van Mol, maar in de daaropvolgende veldritten in Antwerpen en met name Gavere liep het niet naar wens. Van Anrooij bleek last te hebben van een ribblessure, opgelopen bij een valpartij op training.

In de crossen van Mol en Antwerpen kon ze nog vechten tegen de pijn, maar in Gavere werd het haar te veel. Na een röntgenfoto in het ziekenhuis bleek Van Anrooij last te hebben van een gebroken rib en dus besloot ze – na overleg met de ploeg – een punt te zetten achter haar veldritcampagne.