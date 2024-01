donderdag 4 januari 2024 om 10:22

Shirin van Anrooij komt dit veldritseizoen niet meer in actie

Het crossseizoen van Shirin van Anrooij zit er al op. De 21-jarige renster liet vanwege een ribbreuk de voorbije crossen al aan zich voorbij gaan, maar haar ploeg Baloise Trek Lions wil voor de komende weken ook geen enkel risico nemen. “Onze prioriteit ligt op dit moment bij haar herstel”, klinkt het.

Voor Van Anrooij is het zo een veldritseizoen om snel te vergeten. De veelzijdige renster kwam deze winter tot slechts negen crossen. Eind december eindigde ze nog wel als tweede in de Zilvermeercross van Mol, maar in de daaropvolgende veldritten in Antwerpen en met name Gavere liep het niet naar wens. Van Anrooij bleek last te hebben van een ribblessure.

“Mijn geest zei ja, maar mijn lichaam schreeuwde nee”, vertelde een teleurgestelde Van Anrooij na de cross in Gavere. “Ik had zo’n zin in de kerstperiode en was klaar om te laten zien dat de goede vorm daar was, vooral in een van mijn favoriete wedstrijden. Maar een heel zware valpartij op mijn ribben tijdens een crosstraining, maakte dit onmogelijk.”

Geen risico

“In de crossen van Mol en Antwerpen kon ik nog vechten tegen de pijn en goede crossen rijden, maar vandaag was het te veel.” Na een röntgenfoto in het ziekenhuis bleek Van Anrooij last te hebben van een gebroken rib en dus besloot ze – na overleg met de ploeg – al een pauze in te lassen.

Van Anrooij had nog de hoop om terug te keren in het veld, maar dit blijkt nu geen optie. “Met een gebroken én gekneusde rib is het risico op racen gewoon te groot”, laat Baloise Trek Lions weten via sociale media. De jonge Nederlandse kan zo een streep zetten door haar NK- en WK-ambities.