Sergio Higuita wint spannende etappe Tour Colombia 2.1 vrijdag 14 februari 2020 om 20:11

Sergio Higuita heeft de vierde etappe van de Tour Colombia 2.1 op zijn naam geschreven. Op de slotklim naar Santa Rosa de Viterbo leek de ritzege even naar Richard Carapaz te gaan, maar de Ecuadoraan viel stil waarna de Colombiaan kon toeslaan. Die is tevens de nieuwe leider.

In de vierde etappe van de zesdaagse etappekoers reed het peloton over 169 kilometer van Paipa naar Santa Rosa Viterbo, twee plaatsen die nauwelijks twintig kilometer bij elkaar vandaag liggen. Vanuit Paipa ging het eerst zeventig kilometer de andere kant op, waarna over dezelfde wegen via Paipa en Duitama naar de finish werd gekoerst. Daar lag de aankomstlijn een kleine drie kilometer na de Alto Malterias, een klim van 5,1 kilometer aan 3,4 procent.

Met Jonathan Caicedo nog altijd in de oranje leiderstrui werd het startsein gegeven voor de vierde dag van de Tour Colombia. Zeven renners tekenden voor de lange ontsnapping met ook Etienne van Empel daarbij. De Nederlander van Vini Zabù-KTM had het gezelschap van Simon Pellaud, Omar Mendoza, Sebastián Castaño, Eduardo Corte, Kristian Javier Yustre en Lauro Cesar Mouro. Hun voorsprong schommelde lange tijd tussen tweeënhalve en drieënhalve minuut.

Team Ineos heeft plannen

Na halfkoers begon het peloton de tijdsverschillen terug te brengen en op dertien kilometer van de finish streek de meute neer op de kopgroep. Met de slotklim in het vooruitzicht zette Team Ineos zich dan op kop. De nervositeit nam toe en op acht kilometer van de finish werd gevallen, waarbij meerdere renners van NTT Pro Cycling tegen de vlakte gingen. Team Ineos bleef onverstoord het tempo voeren: de ploeg van Egan Bernal en Richard Carapaz had plannen.

Daarachter hielden Deceuninck-Quick Step en EF Pro Cycling de boel nauwlettend in de gaten. Op vier kilometer van de finish schudde Carapaz aan de boom, waardoor een elitegroepje elkaar vond. Een kilometer later trok de Ecuadoraan nog eens hard door en toen hij onder zijn schouder keek, zag hij dat hij een gaatje had. Even leek hij het te gaan redden tot aan de finish, maar achter de rug van de sterke Julian Alaphilippe konden de anderen terugkeren.

Ook de Fransman zou niet winnen, want in zijn wiel wachtte Sergio Higuita geduldig zijn kans af om de sprint aan te gaan. De nationale kampioen van Colombia, vandaag gehuld in de wit-blauwe jongerentrui, danste op de pedalen naar de leiding in de wedstrijd. Alaphilippe beet nog even op de tanden, maar moest zich al snel gewonnen geven. Ook Bernal kromde zich nog eens over zijn stuur, maar ook die moest zijn meerdere erkennen.

Higuita ook nieuwe leider

Higuita is tevens de nieuwe leider in het algemeen klassement. Zijn ploeggenoten Caicedo en Daniel Felipe Martínez volgen nu op de tweede en derde plaats, op tien seconden. Daarachter vervolledigen Bernal (op 0:50) en Carapaz (op 0:56) de top vijf.

¡ESPECTACULAR! @HiguitSergio GANADOR de la cuarta etapa del #TourColombia2020 en Santa Rosa de Viterbo y nuevo líder pic.twitter.com/iWECOoiKU0 — Tour Colombia 2.1 (@TourColombiaUCI) February 14, 2020