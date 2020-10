Sergio Higuita moet seizoen vroegtijdig beëindigen donderdag 1 oktober 2020 om 14:47

Sergio Higuita zal dit jaar niet meer in actie komen. De Colombiaanse kampioen van EF Pro Cycling sukkelt met zijn gezondheid en heeft besloten om per direct een punt achter zijn seizoen te zetten. Zijn laatste koers was de Waalse Pijl.

De 23-jarige Higuita begon het seizoen op een spetterende manier. Zo won hij in het Colombiaanse Tunja voor het eerst de nationale wegtitel bij de profs, door na een knappe solo niemand minder dan Egan Bernal voor te blijven. Het bleek het begin van een sterke periode, met de eindzege in de Tour Colombia 2.1 en een derde plaats in Parijs-Nice.

De explosieve renner maakte dit seizoen ook zijn debuut in de Tour de France, maar wist uiteindelijk Parijs niet te halen. Higuita moest in de vijftiende etappe naar de Grand Colombier geëmotioneerd opgeven na een zware valpartij. De renner bleek wel op tijd fit voor het WK wielrennen, maar wist in Imola geen rol van betekenis te spelen.

“Ik wil iedereen bedanken voor de steun”

Higuita ging na het WK nog wel van start in de Waalse Pijl, maar moest al lossen voor de voorlaatste beklimming van de Muur van Hoei en besloot de wedstrijd niet uit te rijden. Een dag na zijn opgave laat Higuita weten dat hij al een tijdje sukkelt met zijn gezondheid en een rustperiode zal inlassen.

“Ik heb dit besloten in overleg met de ploegleiding”, zo laat de klimmer weten via Instagram. “Ik wil iedereen bedanken voor de steun.”