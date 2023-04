Sergio Higuita niet meer van start gegaan in Romandië

Sergio Higuita is vanmiddag niet gestart aan zijn tijdrit in de Ronde van Romandië. De Colombiaanse renner van BORA-hansgrohe stond al op geruime achterstand in het algemeen klassement.

Higuita gold vooraf als een van de kandidaat-winnaars van deze Ronde van Romandie, maar kwam in de eerste drie etappes niet verder dan een 68ste plaats in de proloog en eerste rit.

Wat Higuita precies mankeert, is nog niet bekend.