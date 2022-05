Sergio Henao keert terug uit pensioen met vierde plaats in Amerikaanse UCI-koers

Sergio Henao besloot in maart een punt achter zijn actieve carrière te zetten, nadat hij na het stoppen van Qhubeka NextHash geen nieuwe ploeg kon vinden. De Colombiaan is echter voor de Joe Martin Stage Race, een Amerikaanse UCI-koers, teruggekeerd uit zijn pensioen. En dat deed Henao met verve.

Zaterdag wist de 34-jarige Henao als vierde te eindigen in de openingsrit van de Joe Martin Stage Race, een rittenkoers op UCI 2.2-niveau. Hij finishte na een etappe van ruim 190 kilometer in een groepje dat 34 seconden na winnaar Jonathan Clarke over de streep kwam.

Henao komt in de Verenigde Staten uit voor het clubteam 2nBike Emanuel Ibarry uit Puerto Rico. “Sergio, die meerdere professionele wedstrijden in de WorldTour won, zal onze kopman zijn en wordt ondersteund door andere uitstekende renners”, kondigde de ploeg aan in aanloop naar de Joe Martin Stage Race.

“Ik ben nu een nieuw leven aan het opbouwen, samen met mijn gezin”, vertelde Henao in maart, toen hij besloot te stoppen met wielrennen. “Ik wil nu gaan genieten van iets anders. Ik ben de wielersport erg dankbaar en ik wil alle mensen bedanken voor de steun gedurende mijn carrière.”