Serge Pauwels heeft aanbiedingen van Belgian Cycling en een paar WorldTour-Teams op zak

Anderhalve maand geleden kondigde hij zijn afscheid als renner aan. Schrik voor het gevreesde zwarte gat moet Serge Pauwels (36) in geen geval hebben: hij heeft zowel aanbiedingen van Belgian Cycling als van een aantal WorldTour-teams op zak.

Toen Belgian Cycling donderdag liet weten dat Sven Vanthourenhout per 1 januari de nieuwe bondscoach werd, maakte de federatie ook bekend dat er de komende weken nog naar een development coach wordt gezocht. Die moet Vanthourenhout assisteren, maar wordt ook verantwoordelijk voor diverse projecten over de verschillende categorieën en disciplines heen.

De eerste naam die bij de wielerbond viel was die van Serge Pauwels. De in West-Vlaanderen wonende Antwerpenaar is zelfs al gepolst. “Dat klopt”, bevestigt Pauwels aan WielerFlits. “Maar het is momenteel te voorbarig om te bevestigen dat ik die functie ook zou invullen. Laat me zeggen dat ik gecharmeerd ben, maar er moet bijvoorbeeld nog gepraat worden over de concrete invulling van de job.”

Handelingenieur en TEW

“Bovendien is er ook nog interesse van een paar WorldTour-teams (waarvan hij de namen liever niet noemt, red) waar ik ploegleider kan worden”, vertrouwt Pauwels ons ook nog toe. “Dus wordt het kwestie van de komende weken rustig alles op een rijtje te zetten. Er is de voorbije periode immers best veel op mij afgekomen en de beslissing die ik moet nemen zal wellicht cruciaal zijn wat betreft de richting die ik de komende jaren uitga. Dat is toch iets anders dan als renner van team veranderen.”

Pauwels is afgestudeerd als handelsingenieur en heeft ook een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen op zak. “Ik denk niet dat dat die diploma’s de reden is dat ik die aanbiedingen nu krijg”, vertelt hij. “Dat helpt misschien een beetje, maar het feit dat ik voor meerdere teams heb gereden en op die manier van diverse culturen proefde en een breed netwerk heb uitgebouwd, schat ik persoonlijk hoger in.”

Pauwels reed onder meer voor het Britse Team Sky, Omega Pharma-Quick-Step, het Zuid-Afrikaanse MTN-Qhubeka (later Dimension Data) en CCC, dat voortvloeide uit het vroegere – Amerikaanse – BMC. “Daarnaast werkte ik de laatste jaren niet met een manager, maar onderhandelde ik zelf mijn contracten. Ook die ervaring draag ik mee.”

Bij Rabobank met Vanthourenhout

Dat hij in het wielrennen kan blijven, vindt Serge Pauwels een aangename vaststelling. “Ik dacht wel dat alles goed zou komen, maar ondertussen ben ik 99 procent zeker dat ik in de koers kan blijven en dat voelt goed. Het wordt nu kwestie van alles tegen elkaar af te wegen. Ergens in de eerste helft van december wil ik een beslissing nemen.”

Samenwerken met bondscoach Sven Vanthourenhout ziet Pauwels alvast als een optie. “Toen ik als belofte bij het opleidingsteam van Rabobank reed (2005, red), waren Sven en ik al ploegmaats. We kennen elkaar. Zijn aanstelling als bondscoach is overigens een prima keuze van de wielerbond. Het is een gerespecteerde kerel. Daar zal het niet aan liggen”, besluit Pauwels.