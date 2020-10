Serge Pauwels (36) hangt zijn fiets aan de wilgen

Serge Pauwels heeft het afscheid van zijn actieve wielercarrière aangekondigd. Hoewel hij volledig is hersteld van de virale infectie waarmee hij eerder dit seizoen kampte, denkt de CCC-renner dat dit het juiste moment is om met pensioen te gaan.

“Ik heb een geweldige carrière achter de rug de afgelopen vijftien jaar en als ik daarop terugkijk, heb ik alleen maar goede herinneringen aan mijn tijd als profrenner”, laat Pauwels weten via zijn ploeg CCC. De Belgische klimmer zette drie jaar geleden de Tour de Yorkshire achter zijn naam nadat hij de etappe naar Fox Valley had gewonnen. In totaal reed hij dertien grote ronden, onder andere zes keer de Tour de France.

Eerder dit seizoen werd een virale infectie vastgesteld bij Pauwels, waarna hij moest rusten. “Dat gaf me de tijd om te beslissen wat ik wilde gaan doen. Ik ben blij dat ik groen licht heb gekregen wat betreft mijn gezondheid. Maar ik ben bijna 37 jaar oud en ik voel dat dit nu een goed moment is om mijn carrière af te sluiten. Als ik in de beginjaren van mijn carrière was, zou het een ander verhaal zijn, maar ik kan nu terugkijken en zeggen dat ik alles heb bereikt wat ik wilde.”

Pauwels hoopt na zijn carrière betrokken te kunnen blijven in de wielersport.

For 15 years I’ve been lucky to chase my dreams in cycling at the highest level. Now it’s time to end this cycle, to look back on great memories, and to realize that the journey itself was the dream.

Thank you to my family, friends, fans, teammates and team staff for the support! https://t.co/uf36ug042v

