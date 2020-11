Kogel door de kerk: Sven Vanthourenhout ook Belgisch bondscoach op de weg

Wat al weken in de lijn der verwachtingen lag, is zonet officieel bevestigd: Sven Vanthourenhout (39) volgt Rik Verbrugghe op als Belgisch bondscoach op de weg. Vanthourenhout zal de job combineren met zijn taak als bondscoach in het veld.

Rik Verbrugghe maakte eerder bekend dat hij vanaf 1 januari 2021 sportief manager wordt bij Israël Start-Up Nation. Dat stelde de wielerbond voor een dilemma. Op een meeting is nu beslist dat hij beide jobs niet kan combineren. Bij Belgian Cycling zien ze liever iemand die zich honderd procent kan focussen op zijn werk bij de federatie. En dat is Sven Vanthourenhout geworden.

Vanthourenhout, die de voorbije jaren Rik Verbrugghe assisteerde, zal zowel de mannen elite als de mannen U23 voor zijn rekening nemen. De 39-jarige West-Vlaming blijft ook aan boord als selectieheer in het veldrijden, alle categorieën. Een functie die hij al uitvoert sinds 2017, toen hij Rudy De Bie opvolgde.

Daarnaast gaat Belgian Cycling op zoek naar een zogenoemde ‘development coach’. Die zal Vanthourenhout assisteren, maar zal ook verantwoordelijk worden voor diverse projecten over de verschillende categorieën en disciplines heen. Zo loopt intussen een klimproject, maar staat in de toekomst ook een tijdrit- en sprintproject in de steigers. Wie die development coach wordt, weten ze bij Belgian Cycling vandaag nog niet, maar er wordt de komende weken wel werk van gemaakt.

.@svenvth will be the new road coach men elite & U23. Belgian Cycling will also hire a development coach, not only to assist Vanthourenhout (who stays on as cx-coach), the recruitee will participate in projects in various categories and disciplines (climbing, sprinting, TT) pic.twitter.com/GcgQNYUx8f

— Belgian Cycling (@BELCycling) November 19, 2020