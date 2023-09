Sepp Kuss ziet twee bananenschillen in slotweek: “Lijkt op een klassieker, bijna oncontroleerbaar”

Met zijn huidige positie is Kuss dus tevreden. Logisch ook, in de rode leiderstrui. Toch hoeft de Amerikaan aankomend jaar niet per se kopman te zijn bij Jumbo-Visma. “Als ik de enige leider ben, dan geeft dat mij… Stress zal ik het niet noemen, maar ik hoef geen volledig team in steun te hebben. Of dat ik dan het werk van het team moet terugbetalen. Ik sta liever in de schaduw. In dit team kan ik mijn ding doen vanuit de luwte.”

Laatste week

Tot slot kijkt de Amerikaan vooruit naar de laatst etappes in de Vuelta. Juist in de zwaarste ritten is zijn vertrouwen het grootst. “Ik houd van de cols die nu volgen in Asturië en Cantabrië. Die steile pukkels zijn mijn type beklimmingen en ik voel me nog heel goed. Op de Angliru had ik in 2020 ook supergoede benen én goede herinneringen met Primoz.”

Kuss ziet juist bananenschillen in twee minder zware etappes: “Rit achttien is tricky. De twintigste etappe is bijna een klassieker. Zo’n dag is nauwelijks te controleren en dat kan heel onvoorspelbaar zijn. De benen zullen echter spreken.”