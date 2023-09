zondag 10 september 2023 om 18:46

Sepp Kuss: “Ik kijk uit naar de derde week, zeker met hoe ik mij nu voel”

Sepp Kuss gaat dinsdag als klassementsleider van start in de slotweek van de Vuelta a España. In de vijftiende etappe naar Lekunberri kwam de Amerikaan van Jumbo-Visma in het peloton over de finish. “Die rode trui in Madrid komt elke dag dichterbij”, zei Kuss in de mixed zone. “Maar zoals altijd is de derde week is beslissend. Ik moet gefocust blijven en goed herstellen.”

De etappe naar Lekunberri was op papier een overgangsrit, maar er werd ontzettend hard gekoerst. “Het was een lange strijd voor de vlucht. Het was heel zwaar”, aldus Kuss, die ook nog actief was toen João Almeida en Marc Soler namens UAE Emirates ten aanval trokken. “Soler staat nog dicht en wij wilden hem niet zomaar weg laten rijden. Ik volgde nog een paar keer mee, maar wilde ook niet overal op springen.”

“Op een gegeven moment was Jonas Vingegaard mee, dus dat was sowieso een goede situatie. Maar al met al was het beter om het verschil klein te houden en de jongens hebben dat gat goed dichtgereden”, aldus de leider. Remco Evenepoel kreeg wel de ruimte om in de ontsnapping te gaan. “Misschien gaat hij nu wel elke dag in de aanval om alle tijd die hij verloren heeft terug te winnen”, lacht hij. “Hij staat nog heel ver weg. Hij vertelde mij dat hij puur voor ritzeges gaat vanaf nu. Het is goed om hem zo te zien koersen.”

Inmiddels heeft Kuss al acht keer de rode trui mogen ontvangen. “Beetje bij beetje raak ik er aan gewend”, geeft hij toe. Wil hij aan de leiding blijven staan, dan moet hij de komende zware bergetappes ook overleven. “Ik kijk uit naar de derde week, zeker met hoe ik mij nu voel. In Asturië is het altijd heel zwaar, daar liggen misschien wel de zwaarste beklimmingen ter wereld. Het wordt echt niet makkelijk in deze slotweek.”

Aan de concurrentie om Kuss en Jumbo-Visma aan het wankelen te brengen. “Ze gaan het zeker proberen, op elk mogelijk moment”, verwacht de Amerikaan. “Maar zolang we met zijn drieën kunnen reageren, dan is het goed. En als een iemand niet kan volgen, dan zijn er nog twee over. Dat is het voordeel van ons overtal. Maar de andere teams zullen er zeker voor gaan.”