vrijdag 15 september 2023 om 09:55

Vuelta 2023: Voorbeschouwing etappe 20 naar Guadarrama – Nog een keer in de achtbaan

De twintigste etappe in de Vuelta a España laat zich het beste vergelijken met een achtbaan. Tijdens de hele rit rijden de renners alleen maar op en af. Onderweg liggen er liefst tien gecategoriseerde beklimmingen. Klassementsrenners mogen zich voorafgaand aan deze etappe nog niet veilig wanen, want er gaat nog genoeg gebeuren. WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

De start van deze langste etappe van de rittenkoers vindt plaats in Manzanares El Real, een plaatsje in het gebergte Sierra de Guadarrama. De naamgever van dit gebergte is ook de finishlocatie van vandaag en ligt slechts 22,5 kilometer verderop.

Nadat het peloton de Collado del Portazgo (10,8 km aan 3,4%) heeft bedwongen, doen zij na 22,5 kilometer Guadarrama al aan. Toch wachten er nog negen cols voordat de renners weer terugkeren in de stad van de finish.

De gehele dag volgen de cols elkaar rap op. Zo is na ruim dertig kilometer koers de Puerto de La Cruz Verde (7 km aan 5%) aan de beurt. Een afdaling richting Robledo de Chavela brengt de renners vervolgens op een rondje van 53 kilometer dat tweemaal wordt aangedaan.

Dit rondje bestaat uit de beklimming van La Escondida (9 km aan 4,1%), Alto de Santa María de la Alameda (5 km aan 5,6%) en Alto de Robledondo (5,1 km aan 4,8%). De tweeloop brengt de renners op 48 kilometer van de streep.

In deze finale staat een oude bekende op het menu. De Puerto de la Cruz Verde (7,2 km aan 3,9%) wordt wederom beklommen, maar ditmaal vanaf de andere kant. Na negen cols resteert nog één laatste uitdaging, de Alto San Lorenzo de El Escorial (4,6 km aan 4,4%). De top ligt 13 kilometer van de streep. Na een afdaling van 5 kilometer rijden de renners in een vlakke lijn naar de finish in Guadarrama.

Zaterdag 16 september, etappe 20: Manzanares El Real – Guadarrama (207,8 km)

Officieuze start: 11.55 uur

Officiële start: 12.02 uur

Finish: tussen 17.15 uur en 17.45 uur

Afstand: 207, 8kilometer

Favorieten

De kaarten in het algemeen klassement lijken grotendeels geschud. Deze etappe naar Guadarrama kan nog wel voor spektakel zorgen tussen de klassementsrenners, vooral als hun ploegen er vroeg aan gaan beginnen. Dan kijken we vooral naar Bahrain Victorious, dat de laatste twee bergetappes ook al alles uit de kast trok om Mikel Landa een sprong te laten maken in de stand.

Maar gaan Landa en co een alles-of-nietspoging doen om nog 19 seconden weg te rijden bij Juan Ayuso, de nummer vier in de stand van UAE Emirates. En dan staat Enric Mas (Movistar) nog op de zesde plaats binnen een halve minuut van Ayuso. Die drie Spanjaarden kunnen voor een strijd in de strijd zorgen in de hoop ’the best of the rest’ te worden in deze Vuelta.

En dan is er verderop in de top-10 nog het duo van BORA-hansgrohe, bestaande uit Cian Uijtdebroeks en Aleksandr Vlasov, dat bijna niets te verliezen heeft. Wellicht gaat een van hen nog vroeg in de aanval om te kijken of zij de sprong (van 2 à 3 minuten) kunnen maken richting de Spanjaarden. De ritwinst is dan wel mogelijk, maar de afgelopen weken hebben ook aangetoond dat de top-6 bergop duidelijk beter is.

Het eindpodium lijkt namelijk al vast te staan met de nummers 1, 2 en 3 van Jumbo-Visma. Bergop zijn Sepp Kuss, Jonas Vingegaard en Primož Roglič een klasse apart en ook hun ploegmaats zijn dermate sterk dat zij de koers makkelijk kunnen controleren. Een vroege aanval van een tegenstander lijken zij op die manier eenvoudig te kunnen counteren. Om de rode trui naar Madrid te brengen, is consolideren het devies; jagen op ritwinst is nergens voor nodig voor Jumbo-Visma.

Als de geel-zwarte formatie tóch nog voor de etappezege gaat of in die situatie komt, dan is Primož Roglič de man om uit te spelen. Dit heuvelachtige en explosieve werk ligt hem als gegoten en aangezien de keuze inmiddels gevallen is op Sepp Kuss om deze Vuelta te winnen, kan Roglič met een ritzege zijn Vuelta nog meer opfleuren.

Daarom zien wij in deze doldwaze rit – niet voor het eerst in deze Vuelta – kansen voor de vluchters. We komen dan wel bij de bekende namen uit. In dat geval popt de naam van Remco Evenepoel meteen bij ons op. Na zijn ineenstorting in de bergetappe naar de Col du Tourmalet verwisselde hij het geweer van schouder. Met succes, want sindsdien won hij al twee etappes en verzekerde de kopman van Soudal Quick-Step zich van de bergtrui. Een rit als deze, waarin vanaf de start volle bak gekoerst wordt, ligt Evenepoel als gegoten.

Donderdag schoot hij al voor de derde keer raak en zijn vorm is zo goed dat een kwartet niet uitgesloten is. Al sprak Evenepoel na zijn overwinning in La Cruz de Linares wel al in de verleden tijd over deze ronde. “Het is geweldig om de Vuelta zo af te sluiten… Ik win drie prachtige ritten én de bergtrui. Het was een geweldige Vuelta, ondanks dat het klassement niets is geworden.”

Team dsm-firmenich won aan het begin van deze ronde verrassend de ploegentijdrit, maar een individuele ritzege heeft het Nederlandse team nog niet binnen. Met Romain Bardet en Max Poole was het wel al dichtbij en zij krijgen in deze etappe naar Guadarrama de kans om zich nog een keer in de ontsnapping te smijten. Bardet werd al eens tweede achter Evenepoel en ook Poole moest zijn meerdere erkennen toen hij met de Belg in een vlucht zat. Chris Hamilton is een derde troef die Team dsm-firmenich kan uitspelen.

Voor Lotto Dstny kon de Vuelta niet meer stuk na het ritsucces van Andreas Kron in het openingsweekend. De Deen toonde zich daarna erg bedrijvig door vaker in de ontsnapping te springen. Een rit winnen zat er niet in, maar hij toonde wel zijn goede vorm. Deze heuvelrit, die constant op en af gaat, is ideaal voor hem. In de bergetappes waarin hij mee zat, was er echter altijd iemand beter in het pure en langere klimwerk. Ook Lennert Van Eetvelt schrijven we tot de favorieten toe als het gaat tussen de vluchters. Hij werd tijdens de Vuelta ziekjes, maar herstelde en kan hier nog een keer al zijn energie kwijt.

Einer Rubio is ook een klimmer die op dit parcours uitstekend uit de voeten kan. De Colombiaan van Movistar kan meeschuiven in een vlucht en zich vervolgens laten meeslepen, iets wat hem vaak verweten wordt. Het is echter wel vaker een winnende tactiek gebleken. De vraag is of Rubio de kans krijgt, nu Enric Mas nog strijdt om een toppositie in het algemeen klassement.

Een andere ervaren ‘sleper’ is Rui Costa. De ervaren Portugees won er eerder deze Vuelta wel al een etappe mee, door vanuit een beslissende vlucht af te rekenen met Santiago Buitrago en Lennard Kämna. Die laatste twee scharen we ook tussen de favorieten. Zij kunnen vanuit de ontsnapping meerdere rollen spelen, namelijk die van de vooruitgeschoven helper die zich kan laten uitzakken om de kopman nog te helpen. En als de kans zich voordoet, zijn Buitrago en Kämna ook absolute afmakers. De Duitser was eerder deze ronde al succesvol.

Groupama-FDJ heeft meerdere vrijbuiters. Sinds hij uit de top van het klassement gekukeld is, hebben we weinig meer van Lenny Martinez gezien. Des te meer kregen we te zien van Michael Storer, die een onverhoede poging deed om de bergtrui te veroveren. De Australiër krijgt hier een nieuwe kans om zijn klimbenen nog eens te tonen. Rudy Molard en heuvelspecialist Romain Grégoire kunnen zich ook nog mengen. Andere outsiders zijn nog Hugh Carthy (EF Education-EasyPost) en Jesús Herrada (Cofidis).

Favorieten volgens WielerFlits

**** Remco Evenepoel

*** Romain Bardet, Andreas Kron

** Rui Costa, Lennard Kämna, Santiago Buitrago

* Einer Rubio, Lennert Van Eetvelt, Max Poole, Michael Storer

Weer en TV

In startplaats Manzanares El Real is het zaterdag vooral bewolkt en wordt het niet warmer dan 21 graden Celsius. De kans op neerslag wordt op 50% geschat door Weeronline. In finishplaats Guadarrama wordt het niet veel warmer en is er ook weinig ruimte voor de zon. De wind komt met windkracht 3 à 4 uit oost-zuidoostelijke richting.

De voorlaatste etappe is integraal te zien via de online kanalen van Eurosport.nl, Discovery+ en GCN+. Vanaf 11.30 uur is ook Eurosport 1 erbij. Sporza sluit vanaf 13.30 uur aan op VRT1 en ook de NOS zendt de finale live uit, vanaf 16.00 uur op NPO1. Voor meer informatie kun je altijd terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.