Sepp Kuss wil Roglic aan roze helpen: “Laatste keer dat we deze Giro iets op poten kunnen zetten”

Sepp Kuss is in de slotweek van deze Giro d’Italia goud waard voor Primož Roglič. In de bergrit naar de Monte Bondone hield hij de schade beperkt voor zijn kopman en donderdag droeg hij bij aan de tijdwinst die Roglič boekte op João Almeida. In de bergrit naar Tre Cime di Lavaredo, de laatste rit-in-lijn door de bergen, zet Kuss kansen: “Hier kunnen we als ploeg voor de laatste keer in deze Giro iets op poten zetten.”

Donderdag op weg naar Val di Zoldo opende Jumbo-Visma de aanval op de steile beklimming van Coi, de voorlaatste berg van de dag. “Die was Primož op het lijf geschreven. Met de tijdwinst die hij heeft geboekt kunnen we tevreden zijn”, doelt Kuss op de 21 seconden die hij pakte op Almeida. “Op dagen als deze kun je niet met de besten wedijveren als je niet helemaal honderd procent bent. Gelukkig is Primož uitstekend in orde.”

“We kijken nu uit naar de koninginnenrit, waar we als ploeg zijnde de laatste keer in deze Giro iets op poten kunnen zetten. De tijdrit van zaterdag wordt een man tegen man gevecht”, verwacht de Amerikaanse klimmer.

Lijn doortrekken

Ook Michel Hessmann, de groterondedebutant van Jumbo-Visma, heeft veel vertrouwen in Roglič. “Dit is hoe we Primož kennen. Hopelijk kan hij deze lijn in de komende dagen doortrekken”, aldus de jonge Duitser op de ploegsite.

“Het gaat heel erg lekker. Het verbaast me eigenlijk wel een beetje dat ik diep in de slotweek nog zo okselfris rondrijd. Op het einde kon ik gelukkig wat rustiger aandoen en uitbollen richting de finish”, zei hij na afloop van de rit naar Val di Zoldo. “Daardoor kon ik wat energie sparen richting de dag van morgen, want dat wordt weer een hele zware.”