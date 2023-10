zaterdag 28 oktober 2023 om 18:33

Sepp Kuss weet al welke grote ronde hij overslaat in 2024: “Te veel tijdritkilometers”

We hoeven Sepp Kuss volgend jaar niet te verwachten in de Giro d’Italia. Afgelopen seizoen reed de Amerikaan de Italiaanse rittenkoers nog wel, maar in 2024 zal hij de wedstrijd hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij laten gaan. Dat heeft hij verteld op een persmoment voorafgaande aan het Prudential Singapore Criterium.

In 2023 betwistte Kuss alle drie de grote ronden, nu heeft hij andere plannen. “Ik denk dat het volgend jaar misschien wat te vroeg is om ze weer alle drie te doen”, zei hij tegen onder meer GCN. En dus lijkt hij de komende editie van de Giro d’Italia over te slaan. “Maar ik zal de Giro d’Italia ooit zeker weer eens doen.”

“Volgend jaar lijkt de ronde echter te veel tijdritkilometers te bevatten. Ook denk ik dat het leuk is om naar de Tour te gaan, of het nou om te helpen is of voor iets anders. Daarna zou ik dan naar de Vuelta gaan, wat een heel belangrijke wedstrijd voor me is. Ik had graag dat er (in de Giro, red.) meer hooggebergte was, maar misschien komt het in een ander jaar weer.”

De Giro d’Italia bevat volgend jaar twee individuele tijdritten, goed voor een kleine zeventig kilometer tegen de klok. De eerste chronoproef staat gepland voor dag zeven. De renners zullen dan 37,3 kilometer moeten afleggen tussen Foligno en Perugio. Het eerste deel van de tijdrit is vlak en heel snel, maar in de laatste kilometers gaat het bergop. Een goede week later volgt de 31 kilometer lange tijdrit van Castiglione delle Stiviere naar Desenzano del Garda, in de buurt van het Gardameer. Dit keer is het parcours relatief vlak.