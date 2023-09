donderdag 7 september 2023 om 18:17

Sepp Kuss voelt zich gesteund in jacht op Vuelta-eindzege: “Vingegaard en Roglic geven vertrouwen”

Sepp Kuss komt na twaalf etappes in de Vuelta nog steeds ontspannen over. Met de Tourmalet-rit op het menu vrijdag is het vertrouwen bij de Amerikaan groot. “We staan nog steeds met drie man goed in het klassement en het is fijn om te voelen dat Jonas Vingegaard en Primoz Roglic vertrouwen in mij hebben.”

“Ze geven me continu advies tijdens de etappe en het is mooi om te zien dat ze in mij geloven. Het belangrijkste is dat we er deze Vuelta allemaal voor elkaar zijn”, gaat Kuss verder in het flashinterview na afloop.

De Amerikaan ging ook nog in op de gepakte bonificatieseconden door Roglic. “Het kan geen kwaad om ervoor te gaan, denk ik. Vrijdag zullen er grotere verschillen ontstaan. Of ik ga aanvallen of verdedigen, is nu nog moeilijk te zeggen. Het gaat erom hoe ik me dan voel.”