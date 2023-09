donderdag 7 september 2023 om 18:03

Lachende Evenepoel geeft tactiek niet prijs: “Staat man van Jumbo-Visma mee te luisteren achter de pers”

Remco Evenepoel kijkt uit naar de bergetappe van de Col du Tourmalet van vrijdag, maar wilde na de sprintrit naar Zaragoza zijn tactiek niet prijsgeven. “Dat ga ik niet zeggen, want er staat de hele tijd een man van Jumbo-Visma achter jullie rug mee te luisteren”, lacht Evenepoel smalend in gesprek met Sporza.

Dat er een medewerker van Jumbo-Visma staat, is niet heel gek, want de interviews met een uitfietsende Evenepoel vinden plaats in de zone waar ook rode trui Sepp Kuss zich voorbereidt op de podiumceremonie. “Mijn tactiek is geen geheim, maar het is wel moeilijk om te zeggen wat ik ga doen”, voelt de Belg er nog aan toe. “Je moet vooral de benen hebben om dat te kunnen doen.”

“Het hangt ook af van de vlucht, hoe goed de ploegmaats zijn… En hoe ben ik zelf?”, vraagt Evenepoel zich af. “Dag per dag, etappe per etappe. Zo moeten we het nu aanpakken. Jumbo-Visma staat met drie man in de top-10, dat is een voordeel op iedereen, maar morgen is het een rit waar de benen gaan beslissen.”

“Morgen zijn de beklimmingen iets minder steil, maar het zal afwachten worden. Het is de eerste keer voor mij dat ik een Pyreneeënrit rijd, dus dat is een nieuw hoofdstuk dat begint. Ik ben benieuwd naar mezelf, de Jumbo’s en de UAE’s vooral. Hopelijk ben ik op de afspraak en kunnen we er het beste van maken”, aldus de kopman van Soudal Quick-Step, die Primož Roglič donderdag tijd zag goedmaken in het klassement.