zondag 3 september 2023 om 17:40

Primoz Roglic voelde zich goed op slotklim: “Wij wielrenners maken het altijd en overal zwaar”

Primoz Roglic deelde zondag een klein tikje uit aan zijn concurrenten. De Sloveen had enkele lengtes voorsprong bij de tijdsopname nadat hij een explosief sprintje uit de benen toverde. “Ik voelde me goed op de slotklim.”

Roglic en zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma maakten er een spectaculaire dag van. Al snel na de start deden ze het peloton in stukken breken door waaiers. “We startten echt vol, all-in. Daarna dacht ik dat we het rustiger gingen doen, want iedereen had al wat inspanningen gedaan. We blijven echter maar gaan en gaan”, vertelde de klimmer aan Eurosport.

“De slotklim was echt heel zwaar. Wij wielrenners maken het altijd en overal zwaar. Ik voelde me goed. Hoe ik terugkijk op deze week? Ik heb het overleefd. Ik ben nog hier en ik heb ervan genoten”, aldus Roglic. De renner van Jumbo-Visma was overigens blij dat de klassementsrenners niet vol moesten gaan tot de top. “Daar was het echt wel heel tricky.”