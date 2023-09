zaterdag 2 september 2023 om 18:13

Sepp Kuss in de rode trui: “Heel cool, maar heb echt geleden”

Sepp Kuss rijdt zondag in de rode trui. Op de steile slotklim naar Xorret de Catì zag de Amerikaan Lenny Martinez al vroeg gelost worden, terwijl Kuss bij de favorieten kon blijven. “Heel cool”, zegt hij na afloop.

“Ik wist dat de trui zaterdag een mogelijkheid was voor me, maar dat ik hem had veroverd had ik pas na de finish door”, doet de renner van Jumbo-Visma zijn verhaal in het flashinterview. “Primoz wilde vandaag de rit winnen, maar ik mocht proberen om weg te komen aan het begin van de slotklim. Dat heb ik gedaan, helaas lukte het niet. Het was daarna echt lijden om met de favorieten over de top te komen.”

Kuss wordt tot slot gevraagd naar de vorige Amerikaan die de rode leiderstrui in de Vuelta droeg, naar Chris Horner. Kan de Amerikaan hetzelfde doen als zijn landgenoot tien jaar terug? “Nou, dat was toen echt super indrukwekkend.”

“Als ik hetzelfde 44 centimeter-stuur als hem heb en ik op de Angliru alleen maar sterker wordt, dan moet het wel goedkomen met die eindzege”, lacht de nieuwe rodetruidrager tot slot.