zondag 10 september 2023 om 18:57

Vuelta 2023: Rui Costa beste vluchter na bizarre slotfase in Lekunberri, Remco Evenepoel vierde

De vijftiende etappe van de Vuelta a España 2023 is gewonnen door Rui Costa. Na bijna 160 kilometer was de Portugees van Intermarché-Circus-Wanty de beste vluchter van een kopgroep met daarin opnieuw Remco Evenepoel. Costa won na de overgangsrit naar Lekunberri de sprint van Lennard Kämna en Santiago Buitrago, al werd het door gepoker – en een val van Kämna – nog erg spannend in de slotkilometer. Het peloton volgde een kleine drie minuten later.

De eerste 50 kilometer van de etappe gingen vies op en af, waarna de Puerto de Lizarraga (19,3 km aan 2,6%) de eerste klim van de dag was. Daarna gingen de renners richting een lokaal parcours rond Lekunberri met daarin de Puerto de Zuarrarrate (7,3 km aan 4,8%). Die omloop en de klim moesten twee keer afgelegd worden, met de laatste top op acht kilometer van de meet.

Klassementsploegen mengen zich

Remco Evenepoel had zoveel vertrouwen getankt met zijn overwinning van gisteren, dat hij het vandaag opnieuw wilde proberen. Hij was in de openingsfase erg actief, maar geraakte niet weg. Ook Andreas Kron, Egan Bernal en Filippo Ganna kregen geen ruimte. Iedereen wist dat dit een overgangsrit was met kansen voor de vluchters, en dus lag het tempo erg hoog in het eerste uur.

Aan de voet van de Puerto de Lizarraga was er daardoor nog altijd geen kopgroep weggereden. Opnieuw was het daar bergkoning Evenepoel die met zijn krachten smeet en de aanstichter was van een grote kopgroep. UAE Emirates liet het daar niet bij zitten, die ploeg wilde deze loodzware start gebruiken om ook in het klassement een slag te slaan.

Onder meer Marc Soler sprong weg en werd gecounterd door Jonas Vingegaard en Aleksandr Vlasov. Zij sloten aan bij de kopgroep, maar Jumbo-Visma stond dat niet toe en haalde de vlucht met de nodige moeite terug. Wie ook veel moeite had, was Cian Uijtdebroeks. Hij zat achter een breuk in het peloton, moest in zijn eentje achtervolgen en kwam terug toen het peloton even stilviel.

Evenepoel aanstichter van de vlucht

Daardoor kon een nieuwe kopgroep gevormd worden op de steilste stroken van de Puerto de Lizarraga. Opnieuw was het Evenepoel die aan de boom schudde. Hij kreeg Santiago Buitrago, Lennard Kämna, Rui Costa, Cristián Rodríguez mee en niet veel later sloten ook Jonathan Caicedo, Chris Hamilton, Kenny Elissonde, Rudy Molard, Nico Denz, Jimmy Janssens, Andreas Kron, Geoffrey Bouchard en Einer Rubio aan.

Jumbo-Visma hield in het peloton het verschil onder de drie minuten, omdat Buitrago (op 13 minuten van rode trui Sepp Kuss), Rodríguez (op 17 minuten) en Evenepoel (op 19 minuten) nog relatief dichtbij stonden. Op de eerste keer Zuarrarrate liep die voorsprong op, aangezien in de kopgroep slag om slinger aangevallen werd en in het peloton Alpecin-Deceuninck mee het commando overnam in dienst van sprinter Kaden Groves.

Een tiental koplopers, van wie Evenepoel, Buitrago en Hamilton de meest actieve waren, kwam ruim drie minuten voor het peloton over de top en begon zo aan de laatste 30 kilometer. De voorsprong liep langzaam op, waardoor de ritwinnaar vooraan gezocht moest worden. Op de Puerto de Zuarrarrate was het vooral iedereen tegen Evenepoel, die moegestreden was en het verschil niet meer kon maken.

Concurrentie verslaat Evenepoel, Kämna keert terug na val

Buitrago en Costa besloten om al vroeg op de klim voor de aanval te kiezen. Zij sloegen een gat van 15 seconden en onder aanvoering van de Colombiaan groeide dat verschil met de groep-Evenepoel tot 25 seconden. Kämna zwom daar nog tussen en wist vlak onder de top aan te sluiten bij de twee koplopers. Buitrago dook echter door een ferme sprint met lichte voorsprong de acht kilometer lange afdaling in, maar hij werd snel teruggepakt.

Op een wat vlakkere strook probeerde Kämna zijn tijdrijderskwaliteiten in te zetten. Hij sloeg een klein gat en nam veel risico, met alle gevolgen van dien. De Duitser dook het gras in en kwam ten val, waardoor Costa en Buitrago plots in winnende positie kwamen. Zij konden het alleen niet eens worden en gingen bijna sur place naar beneden, waardoor Kämna onder de vod tóch kon terugkeren.

De groep-Evenepoel kon in de laatste kilometer ook nog dichtbij komen, maar in de sprint van de voorste drie was het Costa die met ruim verschil de zege pakte voor Kämna en Buitrago. Evenepoel sprintte niet ver daarachter naar de vierde plek. Het peloton kwam een kleine drie minuten over de meet; tussen de favorieten veranderde er niets in het klassement.