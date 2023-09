zondag 10 september 2023 om 19:00

Remco Evenepoel hekelt tactiek Jumbo-Visma: “Ze geloofden niet dat ik klassement uit mijn hoofd heb gezet”

Remco Evenepoel glipte in de vijftiende Vueltarit opnieuw mee in de vroege vlucht, maar gemakkelijk was dat zeker niet. Pas op de steilste stroken van de Puerto de Lizarraga, na zo’n tachtig kilometer koers, kreeg hij samen met dertien anderen ruimte van het peloton. “Ik heb wel tien keer aan Vingegaard moeten uitleggen dat ik niet meer voor het klassement wil gaan”, zegt Evenepoel bij HLN.

Na de inspanningen van gisteren, beschikte Evenepoel op weg naar Lekunberri niet over zijn beste dag. “Het doel was om voor de etappe te gaan en onderweg wat bergpunten mee te pikken, maar ik voelde dat de benen nog vol zaten van gisteren. Ik wist dat, als er tempoversnellingen zouden zijn op de laatste klim, het lastig zou worden voor mij. Er zaten te veel frisse mannen in de vlucht, die het mij lastig konden maken.”

En toch kwam Evenepoel weer dicht bij ritwinst: bergop moest hij Costa, Kämna en Buitrago laten rijden, maar in de dalende slotkilometers kwam hij bijna weer aansluiten, waardoor hij vierde werd. “Ik ben nog best diep gegaan, ook al zat ik er helemaal door. Klaas (Lodewyck, zijn ploegleider, red.) riep in mijn oortje om door te blijven gaan, omdat ze voorin begonnen te gokken. Helaas zaten er een paar slepers bij mij in de groep. Maar je kan niet alles willen, ik heb er het maximale uitgehaald.”

Dubbele rustdag

Moeten we de wereldkampioen tijdrijden vanaf nu elke dag in de vlucht verwachten, of gaat hij na de rustdag eerder zijn ritten uitkiezen? “Dinsdag ga ik me volledig laten wegzakken. Daar wil ik heel wat tijd verliezen en rustig binnenkomen. Om dan in de twee lastige ritten daarna nog eens proberen mee te gaan.”

Dat tijdsverlies is blijkbaar nodig, want de renners van Jumbo-Visma lieten Evenepoel vandaag niet gemakkelijk wegrijden. “Ze waren mij de hele tijd aan het counteren, omdat ze schrik hebben dat ik nog tijd ga terugpakken in het klassement. Ik heb wel tien keer moeten uitleggen aan Vingegaard dat ik niet meer voor klassement wilde gaan. Ze geloofden me niet, maar uiteindelijk gelukkig wel.”