donderdag 31 augustus 2023 om 17:32

Sepp Kuss voelde zich ijzersterk: “Kon op de slotklim nog genieten van de omgeving’

Sepp Kuss heeft een slag geslagen in de vijfde etappe van de Vuelta a España. De Amerikaanse coureur won de rit met finish bergop en klom naar een tweede plaats in het algemeen klassement. Daar was hij naar eigen zeggen echter weinig mee bezig. “Ik weet niet waar ik nu sta in het klassement”, vertelde hij na afloop in het flashinterview.

“Dit was een heel zware rit. Ons plan was om in de vroege vlucht te zitten om zo Soudal Quick-Step te testen. We wisten dat het moeilijk ging zijn om deze etappe te controleren, dus we wisten dat het belangrijk was om in de ontsnapping te zitten. Dat was het doel van vandaag”, aldus Kuss. “We zaten er uiteindelijk met een aantal renners. Zij hebben allemaal super gereden vandaag. Ik moet ze bedanken.”

Kuss moest het in de laatste kilometers zelf afmaken, maar dat was geen probleem. De renner van Jumbo-Visma soleerde naar de zege. “Ik was de hele klim aan het denken over wanneer ik mijn aanval zou inzetten. Ik heb tijdens de klim kunnen genieten van de omgeving, die was prachtig. Ik voelde me echt goed.”

“Of ik deze Vuelta kan winnen? Nee nee, ik ben hier niet voor het algemeen klasssement. Voor mij is een rit winnen al ongelooflijk. We zullen het wel zien”, bleef Kuss nog wat op de vlakte.