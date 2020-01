Sepp Kuss: “Er is nu meer druk, maar dat werkt motiverend” dinsdag 21 januari 2020 om 16:44

Sepp Kuss maakte indruk in de voorbije Vuelta a España door met verve de bergetappe naar Santuario del Acebo te winnen, maar de Amerikaanse klimmer van Jumbo-Visma was ook van goudwaarde voor de latere eindwinnaar Primož Roglič. “Het zorgt voor extra druk, maar dat werkt motiverend”, zo vertelt Kuss in gesprek met Velonews.

Voor de 25-jarige Kuss belooft 2020 een bijzonder jaar te worden, aangezien hij zich mag opmaken voor zijn debuut in de Tour de France. De frêle klimmer rijdt in aanloop naar de Franse ronde onder meer de rondes van Catalonië- en het Baskenland, maar ook het Critérium du Dauphiné. “We weten nu wat er allemaal mogelijk is”, doelt Kuss op afgelopen seizoen.

Jumbo-Visma slaagde er vorig jaar in om maar liefst 51 overwinningen te boeken, waaronder de eindzege in een grote ronde en etappezeges in de Giro, Tour én Vuelta. “Het zorgt alleen maar voor extra motivatie, waardoor we als ploeg ook weer beter worden”, aldus Kuss, die dan ook uitkijkt naar het nieuwe seizoen. De Amerikaan voelt echter wel wat druk van de buitenwereld.

Hogere verwachtingen

“De mensen hebben nu wellicht hogere verwachtingen”, zo doelt Kuss op zijn zege in de Vuelta. “Ik voel het enthousiasme van de mensen, wat misschien ook wel weer zorgt voor extra druk. Dat is echter wel fijn, omdat het een motiverende werking heeft. Het is mooi om in de Tour of Utah te winnen, maar een etappezege in de Vuelta is andere koek.”

De renner van Jumbo-Visma hoopt dit jaar nog beter voor de dag te komen, met name in het voorjaar. “Ik dacht begin vorig jaar in vorm te zijn, maar ik reed heel erg slecht. Zo haalde ik in de Giro gewoon niet mijn gebruikelijke niveau.” Kuss heeft echter de oplossing gevonden. “Ik moet gewoon meer en zwaarder trainen. Het duurt altijd een tijdje vooraleer ik in vorm ben”, zo klinkt het.