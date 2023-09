woensdag 6 september 2023 om 17:51

Sepp Kuss durft te dromen na nieuwe dag als Vuelta-leider: “Je moet er altijd in geloven”

Ook na de bergetappe naar La Laguna Negra staat Sepp Kuss in de rode leiderstrui. De finale op de slotklim baarde een muis bij de favorieten, waardoor de Amerikaan van Jumbo-Visma nog steeds leider is. Als hem gevraagd wordt of hij begint te geloven dat dit weleens zíjn Vuelta kan worden… “Je moet er altijd in geloven”, aldus Kuss tegen Eurosport.

“Het is heel simpel. Ik moet elke dag mijn best blijven doen en elke dag genieten van de rode trui, zolang ik deze draag”, vertelt de klimmer, die 26 seconden voorsprong heeft op Marc Soler en 1.09 minuut voorstaat op Remco Evenepoel. Zijn medekopmannen Primož Roglič en Jonas Vingegaard volgen op respectievelijk 1.36 en 2.22 minuut.

De rit naar La Laguna Negra eindigde zonder al te veel spektakel bij de klassementsrenners. “Not to bad“, lachte Kuss. “Blijkbaar wilde iedereen een mooi tempo rijden. Dat was een beetje raar, maar ik ga niet klagen. Het duurde even voor de vlucht wegreed. Er stond de hele dag ook wel wat wind, wat niet makkelijk was. Maar dat is allemaal relatief.”

Maar eerst de vlakke rit van donderdag naar Zaragoza. “Morgen?”, moet de rodetruidrager even nadenken. “Ah ja, als de wind niet al te hard waait, wordt het een prima dag.”