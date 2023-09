woensdag 6 september 2023 om 17:36

Remco Evenepoel en favorieten kijken kat uit de boom: “Focus duidelijk op vrijdag en zaterdag”

De bergop aankomst naar La Laguna Negra heeft bij de favorieten een muis gebaard in de elfde etappe van de Vuelta a España. Remco Evenepoel had dat wel verwacht vooraf, met zware bergetappes van vrijdag en zaterdag in het vooruitzicht. “Dat was duidelijk. Het was een rustige dag”, erkende Evenepoel in gesprek met Sporza.

“Er was een vroege vlucht met Geraint Thomas als kortste, op een minuut of 14, dus dat was niets gevaarlijks”, geeft de Belg van Soudal Quick-Step aan. “In de laatste kilometer zat alles vast, maar we zijn de dag goed doorgekomen. Dat laatste sprintje kan ik beter zelf doen, dan dat ik verrast word en op gaatje kom te vallen. Het was niet echt vol sprinten, ik wilde vooral de snelheid hoog houden.”

Toch heeft Evenepoel nog wel afgezien. “Ik moet toch zeggen dat het eerste uur best pijnlijk was. Het waren daar brede wegen en licht oplopend. Dat was niet heel aangenaam, maar ik kwam erdoor naar het einde toe. Als morgen ook nog rustig is, ben ik hopelijk klaar voor vrijdag en zaterdag”, kijkt hij uit naar de bergetappe naar de Col du Tourmalet en Larra-Belagua.

In het klassement is dus niets veranderd. Evenepoel is nog altijd derde op 1.09 minuut van leider Sepp Kuss en tevens leider in het jongerenklassement.