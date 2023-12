woensdag 20 december 2023 om 22:00

Sepp Kuss blijft langer bij Visma | Lease a Bike: contract tot eind 2027

Sepp Kuss heeft zijn contract bij Visma | Lease a Bike verlengd. De winnaar van de Vuelta a España had nog een contract dat tot eind 2024 liep, maar dat is opengebroken waardoor de Amerikaan nu tot eind 2027 vastligt bij de Nederlandse formatie.

Kuss was na zijn verrassende zege in de afgelopen editie van de Ronde van Spanje in trek bij meerdere ploegen. Zeker voor sponsor Lease a Bike is het belangrijk om een goede Amerikaanse wielrenner in dienst te hebben, omdat deze onderneming van PON en Volkswagen zich de komende jaren volop richt op de Amerikaanse markt voor het zakelijk leasen van fietsen.

Ook tweevoudig Tour de France-winnaar Jonas Vingegaard heeft zijn contract verlengd bij de ploeg die na jaren als Jumbo-Visma vanaf 2024 verder gaat als Visma | Lease a Bike.