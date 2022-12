Selectie Tudor, de Zwitserse ploeg van Fabian Cancellara, telt 20 renners

Tudor Pro Cycling, de nieuwe Zwitserse profploeg van Fabian Cancellara, begint straks met een selectie van twintig renners aan het wielerseizoen 2023. Bekende namen zijn die van Alexander Kamp, Sébastien Reichenbach, Simon Pellaud, Joël Suter en Tom Bohli.

Tudor heeft inmiddels een ProTeam-licentie ontvangen van de UCI en begint dus met een kern van exact twintig renners aan het nieuwe profavontuur. De meeste renners waren al bekend of werden in verband gebracht met het nieuwe Zwitserse ProTeam. Zo was al langer duidelijk dat er drie Nederlanders zullen uitkomen voor de ploeg van Cancellara: Arvid de Kleijn, Maikel Zijlaard en Rick Pluimers.

Verder heeft de ploeg met Alexander Kamp, Sébastien Reichenbach, Simon Pellaud, Tom Bohli en Joël Suter de nodige sterke renners aangetrokken. Deens kampioen Kamp en Pellaud kwamen dit jaar nog uit voor Trek-Segafredo, Reichenbach vertrekt bij Groupama-FDJ, Bohli maakt de overstap van Cofidis en Suter was de voorbije jaren actief voor UAE Emirates.

Verder bestaat de selectie voor 2023 uit Nils Brun, Sebastian Changizi, Aloïs Charrin, Jacob en Lucas Eriksson, Robin Froidevaux, Mika Heming, Petr Kelemen, Arthur Kluckers, Roland Thalmann, Yannis Voisard en Luc Wirtgen.

Opleidingsploeg

De opleidingsploeg van Tudor Pro Cycling Team bestaat volgend jaar dan weer uit dertien renners. Het gaat om Elia Blum, Hannes Wilkisch, Fabian Weiss, Aivaras Mikutis, Arnaud Tendon, Mathys Rondel, Robin Donzé, Zachary Walker, Matteo Gross, Tim Rey, Frederik Lykke, Joel Tinner en Jonas Müller.

Aan het roer van Tudor staat voormalig toprenner Fabian Cancellara (41). Spartacus wilde graag weer een profploeg in Zwitserland optuigen om de vele talenten daar een tussenstap naar de WorldTour te geven. Toch steekt Cancellara niet onder stoelen of banken om met Tudor – de hoofdsponsor maakt luxe polshorloges – in de toekomst zélf de stap naar de hoogste wielerdivisie te maken. Komend seizoen mikt de ploeg onder meer op wildcards voor de rondes van Romandië en uiteraard Zwitserland.