UCI bevestigt: geen licentie voor mannen- en vrouwenploeg B&B Hotels

Het was al langer duidelijk, maar nu heeft ook de internationale wielerunie gecommuniceerd dat B&B Hotels-KTM, de ploeg van manager Jérôme Pineau, in 2023 niet meer zal terugkeren in het wielerpeloton. De UCI heeft de mannen- en vrouwentak van Paris Cycling City (zoals het nieuwe project heette) geen licentie gegeven.

“Nadat we het bericht kregen dat de ploeg niet in de gelegenheid is om zichzelf te registreren bij de UCI, heeft de licentiecommissie besloten om de registratie van Paris Cycling City te weigeren”, meldt de wielerunie in een perscommuniqué. Ook de vrouwenformatie van B&B staat niet tussen de ploegen voor 2023.

De Franse ploeg B&B Hotels-KTM zou in 2023 flink uitbreiden, maar het tegenovergestelde is het geval. Sterker, er voltrok zich een doemscenario: teambaas Pineau moest de stekker uit het mannen- en vrouwenproject trekken.

De UCI heeft de overige teams wel een licentie gegeven voor komend seizoen. In 2023 bestaat het WorldTour-peloton uit achttien ploegen, terwijl er ook achttien ProTeams zijn ingeschreven bij de wielerbond. In die laatste categorie zien we nieuwkomers als Bolton Equities Black Spoke, Q36.5 Pro Cycling Team, Team Corratec en Tudor Pro Cycling.

Team DSM

Team DSM krijgt voorlopig alleen nog maar een licentie voor het komende seizoen. De formatie van Iwan Spekenbrink zal extra documenten moeten voorleggen, om zo de UCI te overtuigen dat het financieel nog twee extra seizoenen kan overleven.