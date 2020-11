Selectie Israel Start-Up Nation rond na verlengingen Boivin en Hollenstein

Israel Start-Up Nation heeft de selectie voor volgend seizoen compleet, nadat Guillaume Boivin en Reto Hollenstein met twee jaar bijtekenden. De Israëlische ploeg vangt het nieuwe jaar aan met 31 renners, met Chris Froome als boegbeeld. Later voegt ook Taj Jones zich bij het team.

Boivin maakt al bijna vanaf het begin deel uit van de ploeg. “Ik ben onder de indruk van de grote stappen die we elk jaar zetten en ik kijk ernaar uit om herenigd te worden met mijn goede vriend Michael Woods. Ik hoop dat ik samen met hem kan koersen en hem kan helpen aan succes”, laat de 31-jarige Canadese sprinter weten via de ploeg.

Hollenstein, die in augustus 35 werd, kwam vorig seizoen over van Katusha-Alpecin, dat ophield te bestaan. “Door de huidige situatie was het een uitdagend jaar, maar ik verloor nooit de focus en bleef vechten. Ik kijk uit naar volgend seizoen om met een sterke ploeg te koersen en te profiteren van de ervaring van Chris Froome.”

Negen nieuwkomers

Froome is een van de negen nieuwkomers, die Israel Start-Up Nation voor 2021 presenteerde. De viervoudige Tourwinnaar, die afkomstig is van INEOS Grenadiers, wordt de grote blikvanger bij de ploeg. Ook Patrick Bevin, Alessandro De Marchi, Carl Fredrik Hagen, Daryl Impey, Michael Woods en Sep Vanmarcke werden overgenomen van andere WorldTour-ploegen. Sebastian Berwick en Taj Jones komen over uit het continentale circuit.

Van een zevental renners neemt de ploeg na dit jaar afscheid. Rory Sutherland en Travis McCabe hangen hun fiets aan de haak, Nils Politt (BORA-hansgrohe) en Matteo Badilatti (Groupama-FDJ) hebben elders onderdak gevonden. Waar de wielertoekomst van Daniel Navarro, Mihkel Räim en Patrick Schelling (die gedurende het seizoen een schorsing van vier maanden uitzat voor het gebruik van Terbutaline) ligt, is vooralsnog niet bekend.

Israel Start-Up Nation heeft voor in januari een groot trainingskamp gepland in Israël. Daarvoor, op 12 december, komt de ploegleiding bijeen voor een meerdaags overleg, waarin de strategie, de tactieken en de wedstrijdprogramma’s van de renners worden doorgenomen.

Selectie Israel Start-Up Nation voor 2021

Rudy Barbier

Sebastian Berwick

Patrick Bevin

Jenthe Biermans

Guillaume Boivin

Matthias Brändle

Alexander Cataford

Davide Cimolai

Alessandro De Marchi

Alex Dowsett

Itamar Einhorn

Chris Froome

Omer Goldstein

André Greipel

Carl Fredrik Hagen

Ben Hermans

Hugo Hofstetter

Reto Hollenstein

Daryl Impey

Taj Jones – per 1 augustus

Dan Martin

Krists Neilands

Guy Niv

James Piccoli

Alexis Renard

Guy Sagiv

Norman Vahtra

Tom Van Asbroeck

Sep Vanmarcke

Michael Woods

Mads Würtz Schmidt

Rick Zabel