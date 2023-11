vrijdag 3 november 2023 om 12:04

Israel-Premier Tech verlengt contract van Canadese routinier

Guillaume Boivin rijdt al acht seizoenen lang in dienst van de Israëlische ploeg en haar voorgangers, maar ziet geen reden om daarvan af te wijken. De 34-jarige Canadees, die zich met name thuis voelt in de voorjaarsklassiekers, heeft zijn contract met één jaar verlengd.

“Dit wordt mijn negende seizoen bij het team en ik ben erg dankbaar en blij om bij mijn tweede familie in Israël te blijven”, reageert Boivin op zijn verlenging. “We hebben de afgelopen jaren grote successen geboekt en ik kijk ernaar uit om in de toekomst samen met oude en nieuwe teamgenoten nog meer te bereiken.”

Boivin behaalde in zijn tijd bij Israel-Premier Tech vier overwinningen en veertien podiumplaatsen. Één van zijn meest memorabele prestaties was echter zijn negende plek in Parijs-Roubaix van 2021. De sterke Canadees kijkt dan ook vooral uit naar het voorjaar. “Voor mij is het de mooiste tijd van het jaar en dat zijn mijn favoriete races op de kalender”, legt hij uit.

Tijdens deze klassiekers kan Boivin zijn krachten bundelen met enkele nieuwe aanwinsten. Zo kwam Hugo Hofstetter over van Arkéa-Samsic en hebben enkele rappe mannen als Pascal Ackermann en Ethan Vernon hun handtekening gezet onder een contract bij de Israëlische ploeg.