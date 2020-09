Patrick Schelling (Israel Start-Up Nation) voor vier maanden geschorst dinsdag 8 september 2020 om 14:16

De UCI heeft de Zwitserse wielrenner Patrick Schelling een schorsing van vier maanden opgelegd. De renner van Israel Start-Up Nation is betrapt op het gebruik van Terbutaline, een middel tegen astma. Schelling laat weten dat hij onbewust in de fout is gegaan.

De internationale wielerunie heeft het zelf ook over een ‘niet-intentionele fout.’ In de Tour du Rwanda (23 februari-1 maart) werden de afwijkende waarden geconstateerd. De UCI heeft wel besloten om Schelling een korte schorsing op te leggen. De schorsing is ingegaan op 18 maart en loopt tot 17 september.

“Het is teleurstellend om te horen dat onze renner Patrick Schelling afwijkende waarden had na het gebruik van een middel tegen astma. We waren niet op de hoogte van het gebruik van dit middel”, zo laat Israel Start-Up Nation weten in een persbericht. “Hij heeft dit ook niet doorgegeven aan de ploeg.”

“Ik heb al sinds mijn kindertijd last van astma”

“We accepteren de schorsing en zullen dit intern afhandelen, zodat het niet opnieuw voorkomt.” Schelling is in hetzelfde persbericht schuldbewust. “Ik heb al sinds mijn kindertijd last van astma. Het was niet mijn bedoeling om een ongeoorloofd middel te gebruiken. Ik bied ook mijn oprechte excuses aan. Het is niet mijn bedoeling om de wielersport in diskrediet te brengen.”

Schelling, ex-renner van IAM Cycling, is bezig aan zijn eerste seizoen bij Israel Start-Up Nation, na jarenlang te hebben rondgereden in het continentale circuit. Hij eindigde als derde in de voorbije Tour du Rwanda, maar zijn uitslagen in de Afrikaanse rittenkoers zijn inmiddels geschrapt.