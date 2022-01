Selectie EF Education-NIPPO compleet na verlengen Alex Howes en Lachlan Morton

EF Education-NIPPO heeft de selectie voor 2022 rond. Nadat eerder al elf nieuwkomers gepresenteerd werden en diverse coureurs bekendmaakten dat ze bij de ploeg zouden blijven, is nu duidelijk geworden dat ook Alex Howes en Lachlan Morton bijtekenen bij de Amerikaanse formatie. De ploeg zal zodoende uit 31 renners bestaan komend seizoen.

Howes behoort inmiddels tot het meubilair van het team van Jonathan Vaughters. De 34-jarige Amerikaan debuteerde in 2012 op profniveau voor het toenmalige Garmin-Barracuda, bleef bij de ploeg toen deze gesponsord werd door Cannondale en heeft ook alle jaren van EF Education First meegemaakt. In 2019 werd hij nationaal kampioen van de Verenigde Staten.

Ook Morton heeft al een lange geschiedenis met Vaughters. De inmiddels 30-jarige renner begon zijn carrière bij Garmin-Sharp, reed vervolgens enkele jaren bij andere ploegen en keerde in 2019 terug bij het toenmalige EF Education First. In 2016 won hij in dienst van het continentale Jelly Belly p/b Maxxis de Tour of Utah.

De laatste jaren rijdt Morton echter slechts een beperkt wegprogramma. In plaats daarvan richt de Amerikaan zich meer op extreme challenges. Zo reed hij afgelopen zomer een alternatieve Ronde van Frankrijk, waarbij hij in zijn eentje alle etappes van de Tour 2021 plus de verplaatsingen fietste.

Zoals gezegd, maakte EF Education-NIPPO eerder de komst van elf nieuwe renners bekend. Tot deze renners behoren onder andere Odd Christian Eiking, Esteban Chaves en Mark Padun. Ook de jonge Nederlander Marijn van den Berg maakte de stap naar de Amerikaanse ploeg. Belangrijke vertrekkers zijn er in de personen van Sergio Higuita (BORA-hansgrohe) en Lawson Craddock (BikeExchange).

Selectie EF Education-NIPPO

Daniel Arroyave

Alberto Bettiol

Stefan Bissegger

Jonathan Caicedo

Diego Camargo

Simon Carr

Hugh Carthy

Esteban Chaves

Owain Doull

Odd Christian Eiking

Ruben Guerreiro

Ben Healy

Alex Howes

Jens Keukeleire

Merhawi Kudus

Sebastian Langeveld

Lachlan Morton

Hideto Nakane

Magnus Cort Nielsen

Mark Padun

Neilson Powless

Sean Quinn

Jonas Rutsch

Thomas Scully

James Shaw

Georg Steinhauser

Rigoberto Urán

Michael Valgren

Marijn van den Berg

Julius van den Berg

Łukasz Wiśniowski