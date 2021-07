Lachlan Morton volbrengt, na ruim 5000 kilometer, alternatieve Tour de France

Lachlan Morton begon meer dan twee weken geleden aan een ogenschijnlijk doldwaze missie: de Australiër wilde in zijn eentje het volledige parcours van de Tour de France afwerken, inclusief de transfers tussen de start- en finishplaatsen. Morton bereikte vanochtend in alle vroegte echter al de finish in Parijs.

Morton, die normaal zijn wedstrijden afwerkt in het tenue van EF Education-Nippo, reed in totaal 5.509 kilometer. De 29-jarige renner zat in totaal 225 uur op de fiets en moest maar liefst 66.831 hoogtemeters overwinnen. Morton was tijdens zijn avontuurlijke tocht door Frankrijk op zichzelf aangewezen: hij kampeerde elke nacht in een klein pop-up-tentje en moest onderweg zelf zijn eten regelen.

Morton moest regelmatig etappes van meer dan 300 kilometer afwerken en de slotetappe naar Parijs was maar liefst 546 kilometer lang. In Parijs werd hij opgewacht door zijn vader, die speciaal uit Australië was overgekomen om zijn zoon te verwelkomen. Morton hoopte met zijn Alt Tour zoveel mogelijk geld op te halen voor de organisatie World Bike Relief.

Goed doel

World Bike Relief is een non-profitorganisatie gericht op grootschalige programma’s voor fietsdistributie ter bestrijding van de armoede in ontwikkelingslanden over de hele wereld. De organisatie helpt kansarme kinderen door ze een fiets en een ondersteunend programma te geven. Morton wist meer dan 400.000 euro op te halen, goed voor meer dan 3.000 fietsen.

Champagne showers on the Champs-Élysée! 🍾🥂 a fitting end to an incredible ride. #TheAltTourpic.twitter.com/PPCnVixt9B — EF Pro Cycling (@EFprocycling) July 13, 2021