Sebastian Langeveld, van renner naar ploegleider: “Koers overbrengen vanuit de wagen is veel moeilijker”

Interview

Zondag staat Parijs-Roubaix op de kalender. Ieder jaar was de Hel van het Noorden met rood omcirkeld voor wielrenner Sebastian Langeveld. Nu is het een afspraak in zijn agenda zoals alle andere. De 38-jarige Nederlander ruilde afgelopen winter de fiets in voor de ploegleiderswagen. Wisselen van ploeg deed hij niet: bij EF Education-EasyPost zet hij komende zondag vanuit de wagen de lijnen uit. WielerFlits sprak uitgebreid met Langeveld over die transitie. “Ik vind het heel erg leuk wat ik nu aan het doen ben”, spat het enthousiasme er in ieder geval vanaf.

Net als Niki Terpstra heeft Langeveld geen last van het zwarte gat waar veel ex-profs in belanden. “Ik heb best wel een gemakkelijke transitie gehad, als je het zo wilt noemen”, vertelt de Lissenaar. “Vrij snel na mijn laatste koers ben ik een paar dagen naar de UCI in Zwitserland gegaan om mijn cursus tot ploegleider te volgen. Daarna hebben we thuis voor het eerst in lange tijd echt van het gezin kunnen genieten. In december stond het eerste trainingskamp op de planning en sindsdien is het redelijk druk geweest. Ik heb ook best wel veel koersen gedaan, maar wel op een gezonde manier. Er komt namelijk best wel wat bij het ploegleiderschap kijken. Dat is niet alleen de koers.”

“Denk ook bijvoorbeeld aan het autorijden, dat achter een peloton in niets lijkt op wat je gewend bent”, legt hij uit. “Daarnaast ben je als ploegleider ook verantwoordelijk voor een stuk logistiek. Of ik tussendoor zelf nog veel fiets? Ja, maar niet zoveel als ik had gehoopt”, lacht hij. “Dat is er een beetje bij ingeschoten en het weer zat ook niet echt mee. Als de klassiekers zo dadelijk achter ons liggen en de zon wat vaker schijnt, dan stap ik graag weer meer op de fiets. Ik sport en hardloop wel veel, ik ben sowieso fit. Maar het mooiste zijn nog altijd fietstochtjes maken. Alleen de ploeg kan me niet ineens als reserve laten invliegen, nee. Dat wordt een probleem, haha!”

Hetzelfde team, maar nu aan de ‘andere kant’

In totaal telt EF Education-EasyPost acht ploegleiders, met sportief directeur Charles Wegelius daarboven. Langeveld begeleidt binnen het team zes renners: Nederlanders Julius en Marijn van den Berg en klassiekerspecialisten Alberto Bettiol, Stefan Bissegger, Jonas Rutsch en Tom Scully. “Omdat ik nieuw in dit vak ben, krijg ik hulp waar ik dat nodig heb. De klassiekers doe ik met Andreas Klier. Als renner heb ik ook acht of negen keer de klassiekers met hem gedaan. Dat gaat eigenlijk heel erg goed. We wisselen de koersen af. Tijdens de Ronde van Vlaanderen reed ik en deed Andreas het grote deel van het sportieve. In Parijs-Roubaix zet ik dan weer de lijnen uit.”

De rol van Langeveld is een bijzondere. Een jaar geleden stond hij nog midden tussen de rennersgroep, terwijl hij nu ‘boven’ diezelfde jongens staat en zij meer dan ooit naar hem moeten luisteren. “Op dit moment zie ik daar alleen maar voordelen in”, zegt hij. “In feite was ik de laatste jaren al een verlengstuk van de ploegleiding. Alleen sta ik nu wel aan de andere kant. Maar ik denk dat het een gezonde wisselwerking is, dat het in balans is. Ik weet ook precies wat er in de groep speelt, karakters ken ik op een heel andere manier. Toch is het zo dat er situaties zijn waarin renners je nog proberen te behandelen als een collega-renner. Dat is niet altijd even realistisch.”

Teambaas Jonathan Vaughters noemde Langeveld meermaals de slimste renner van het peloton. Maar dat maakt niet meteen een goede ploegleider. “Op de fiets kon ik de koers redelijk goed lezen en daarnaar handelen. Alleen dat op een constructieve manier vanuit de auto overbrengen naar renners, dat is wel een uitdaging. Vooral omdat de tv-verbinding – als die er al is – altijd vertraging heeft. Daar kun je niet op sturen. Ik heb dat nooit onderschat, maar ik besef me goed dat het overbrengen van tactische afwegingen vanuit de auto iets heel anders is dan wanneer je zelf op de fiets zit. De invloed vanuit de auto op renners is niet zo groot als mensen denken.”

Verder op dezelfde koers als 2019

De Amerikaanse rozehemden hadden het de laatste seizoenen lastig. Na een goede seizoenstart kwam er plots een appje van Langeveld naar aanleiding van de serie Wielerploegen 2023. Daarin zei hij dat we bij EF Education-EasyPost de lijn van 2019 weer gingen terugzien. Langeveld legt graag uit wat hij daarmee bedoelt. “Tot nu toe hebben we een behoorlijk goed voorjaar, als je kijkt naar wat wij kunnen en je realistische verwachtingen hebt. We zijn dit jaar dus weer terug bij 2019. Ja, het klopt dat er slechts nog vijf renners uit dat jaar bij ons rijden. Maar 2019 was het eerste jaar dat we – dat was een proces dat al langer liep – met EF een heel goede basis hadden.”

“Alles viel toen op z’n plek”, gaat hij verder. “We wonnen de Ronde van Vlaanderen met Bettiol, eigenlijk deden we voor het eerst op alle fronten mee. En toen kwam corona in 2020. Met een hoofdsponsor die taalreizen over heel de wereld aanbiedt, ontstond er een zeer onzekere situatie. Renners werd gevraagd gedeeltes van hun salaris af te staan, om het voortbestaan van de ploeg te garanderen. Dat is nooit een issue geweest. Vanwege de coronacrisis, reden we dat jaar na de break ook alleen nog maar WorldTour-koersen. Door die situatie moesten we scorende renners als Daniel Felipe Martínez, Sep Vanmarcke, Sergio Higuita en Michael Woods simpelweg laten gaan.”

Door de gedwongen financiële keuzes kwam de ploeg in 2021 in de problemen en daardoor kwam vorig seizoen het degradatiespook buurten. “Vanwege de belangrijke punten moesten we soms kiezen voor opties die de performance niet ten goede kwamen. Daardoor kwamen we in een vervelende situatie terecht, met daarbovenop een heel slecht voorjaar in 2022. Uiteindelijk stelden we onszelf toch redelijk vroeg in het seizoen veilig. Daarom zijn we nu weer terug bij hoe het in 2019 was. We kunnen onze volledige performance benutten: de trainingskampen kunnen doen die we moesten doen, waardoor de renners die moeten presteren dat ook kunnen doen.”

Geluk is daarbij ook een factor, stelt Langeveld. Renners van EF Education-EasyPost kwamen niet zwaar ten val en zijn niet ziek geworden. “Alles staat nu weer volledig op de rit: qua kleding, qua materiaal, qua planning en qua selectie. Als je maar zeven renners voor het voorjaar hebt en iemand valt uit zoals vorig jaar, dan moet je concessies doen in planningen van renners die elders mee bezig zijn. In het hedendaagse wielrennen gaat het om de details. Als je dat vanwege krapte moet wijzigen, scoren die renners niet meer in de wedstrijden waar ze dat moeten doen. Je betaalt dat later in het seizoen altijd cash terug. Nu is dat weer in balans en zullen we er staan.”

Parijs-Roubaix als underdog

Waar Langeveld ooit zelf op het podium stond van de Hel van het Noorden (2017), gaan ze zondag met een open vizier beginnen aan de calvarietocht. Door het wegvallen van beoogde kopmannen Bissegger en Bettiol, moet EF Education-EasyPost op een andere manier proberen de koers te kleuren. “Mikkel Honoré en Neilson Powless rijden hier niet. Zij waren onze leiders in de Ronde van Vlaanderen, maar zij focussen zich nu op de Ardennenklassiekers. De verwachtingen voor Roubaix zijn bij ons daarom minder hoog. Maar ook nu gaan we er precies hetzelfde in en kijken we hoe we onze poppetjes op de juiste manier in koers kunnen krijgen. Je weet het nooit.”

Om op het podium in Dwars Door Vlaanderen of vijfde in de Ronde van Vlaanderen te eindigen zoals Powless deed, heb je een team nodig. “Jongens die je veelal niet ziet”, legt Langeveld uit. “De meeste jongens die Roubaix voor ons doen, rijden zestig of zeventig procent van het jaar voor iemand anders. Vanaf het Openingsweekend hebben we op de voorgrond gereden, zeker toen Neilson en Mikkel erbij kwamen. We hopen nu het klassiekervoorjaar af te sluiten op een positieve manier. Wielrennen gaat om het nemen van kansen. Daarom is Parijs-Roubaix voor veel van onze jongens zondag een heel mooie kans om eens voor zichzelf te kunnen koersen.”

