EF Education-EasyPost moet plannen voor Parijs-Roubaix bijstellen

Interview

EF Education-EasyPost maakt de laatste week indruk. Mikkel Honoré toonde zich in Dwars Door Vlaanderen en Jonas Rutsch deed hetzelfde in de Ronde van Vlaanderen. Het was echter debutant Neilson Powless die in beide koersen een derde en vijfde plek behaalde. Honoré en Powless zijn er zondag in Parijs-Roubaix niet bij. Daar moest Stefan Bissegger voor het mooie weer zorgen. Moest, want de Europese kampioen tijdrijden brak in Dwars Door Vlaanderen zijn pols.

“Hij ligt er voor een langere periode uit; heel vervelend”, vertelt ploegleider Sebastian Langeveld aan WielerFlits. De Amerikaanse ploeg is de laatste anderhalf jaar juist bezig om van Bissegger ook een klassiekerspecialist te maken. “Tot nu toe ging dat proces heel bemoedigend. Als je zoals hij geen klimmersbenen hebt, is het moeilijk om je te profileren in koersen als de Volta ao Algarve en Parijs-Nice. Maar wij zagen aan zijn cijfers dat hij goed bezig was. In Omloop Het Nieuwsblad en ook onlangs in de E3 Saxo Classic, vond hij niet een parcours op zijn maat. Stefan heeft echt wel moeite met de zwaardere hellingen in de kasseienkoersen. Toch werd hij twee keer twintigste, ondanks dat hij in Omloop de sprint aan trok.”

Lees ook: Stefan Bissegger gaat zich ombouwen van baanspecialist naar klassiekerrenner

Die resultaten noemde Langeveld bemoedigend. “Gent-Wevelgem ligt hem een stuk beter. Dat ging ook goed. Hij kreeg echter eerst met materiaalpech te maken en toen hij terugkeerde, kwam hij ten val. Hij viel letterlijk weg uit een positie waarin hij voor ons nog een uitslag kon rijden. Voor Roubaix zag het er op zich goed uit. Dat was zijn hoofddoel dit voorjaar. Ik denk niet dat hij bij de favorieten van start was gegaan, maar voor ons was hij wel de man die een mooie uitslag had kunnen neerzetten. De kunst is nu om sterker uit deze blessure te komen. Zijn E3 Saxo Classic zal hem vertrouwen geven. Hij is op de goede weg, dat moet hij meenemen naar volgend jaar.”

Zaterdag lees je een uitgebreid interview met Sebastian Langeveld over zijn nieuwe rol als ploegleider bij EF Education-EasyPost.