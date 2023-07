Vollering verrast door tijdsstraf: “Volgens mij deed ik niets verkeerds, ik vind dit komisch”

Demi Vollering kreeg in de vijfde etappe van de Tour de France Femmes een tijdsstraf van twintig seconden vanwege stayeren. Dat kreeg ze zelf te horen toen ze in gesprek was met Sporza. “Huh? Oh wow… Oké…”, klonk het verbaasd.

“Dat moet dan geweest zijn toen ik lek ben gereden? Ik heb toch maar een klein beetje achter de auto gehangen? Daarna ging ik er meteen voorbij”, aldus de renster van SD Worx, die het nieuws tijdens het interview mededeelde aan Danny Stam, de ploegleider die achter het stuur zat. “Hé, Danny! Ik heb twintig seconden tijdstraf!? Heel raar!”

Vollering had geen idee wat ze verkeerd deed. “Ik zou niet weten wat. Volgens mij deed ik niets verkeerds. Ik vind dit heel bijzonder. Een motard? Die heb ik niet gezien. Ik vind het komisch. Ik heb al het hele jaar het gevoel… Het voelt een beetje vreemd. Maar als ze het zo willen doen…”

“Ik kan nu niets meer doen. Het is jammer, maar ik weet niet zo goed wat ik hiermee moet. Het is enorm balen. Ik werk keihard om mijn dromen te realiseren. Als dan dit soort zaken gebeuren, dan is dat niet zo leuk.”

Lees ook: Tour Femmes 2023: Twintig seconden tijdsstraf voor Demi Vollering na stayeren

Pittige dag

Eerder stond Vollering ook de NOS te woord. Toen was ze nog niet op de hoogte van de tijdsstraf, en vertelde ze over haar dag en de tactiek van SD Worx. “Het was een pittig dagje, maar het ging oké”, begon ze haar verhaal.

In de finale lukte het SD Worx niet om alles bij elkaar te houden: Ricarda Bauernfeind ging op 36 kilometer van de finish in de aanval en wist uiteindelijk solo te winnen. “Het was gewoon een heel zware wedstrijd en we wilden niet achter alles aanspringen, anders is het gewoon een heel pittige dag”, legde Vollering uit.

Marlen Reusser bepaalde wel het tempo in het peloton, maar reed in de slotkilometers nog weg met Liane Lippert. “Marlen ging op een gegeven moment een steady tempo rijden, maar ze is zo’n goede downhiller. En in de downhill kreeg ze opeens een gat met Liane, dus toen hadden we zoiets van: dat is ook prima voor ons. Het is mooi dat ze voor een tweede plek kon sprinten.” Reusser reed niet mee met Lippert in de ultieme finale. “Waarom zou zij werken als ze Lotte (Kopecky, red.) achter zich heeft? Dat was voor Marlen ideaal.”

Opgave Wiebes

Vollering sprak van een ‘prima dag’ voor SD Worx, dat wel tegenslag kende met de opgave van Lorena Wiebes. De Europees kampioene was ziek en stapte vanochtend niet meer op. “Dat was wel balen inderdaad. Het is jammer dat we haar moeten missen. Het is zo’n fijne meid om erbij te hebben. Ze is altijd heel blij en gemotiveerd. Het is ook fijn om een sprinter in de groep te hebben. Dan heb je als ploeg altijd een doel als het een sprint wordt.”

Lees ook: Tour Femmes 2023: Beresterke Bauernfeind wint in Albi na solo van 35 kilometer