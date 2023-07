Tour Femmes 2023: Beresterke Bauernfeind wint in Albi na solo van 35 kilometer

Ricarda Bauernfeind heeft de vijfde etappe van de Tour de France Femmes op haar naam geschreven. De Duitse van Canyon//SRAM ging op 36 kilometer van de finish in de aanval, loste Claire Steels een kilometer later en soleerde vervolgens naar de zege in Albi. Marlen Reusser werd twee, Liane Lippert derde. Kort achter deze twee rensters won Lotte Kopecky de sprint van een uitgedund peloton.

De vijfde rit van de Tour de France Femmes was een typische overgangsrit. De etappe van Onet-le-Château naar Albi was ruim 126 kilometer en kende drie gecategoriseerde beklimmingen. Twee van de derde categorie, één van de vierde. Na de Côte de Monestiés (1,7 km aan 6,3%) was het nog een kleine 25 kilometer naar de streep. Zowel aanvalsters als (sterke) sprintsters leken kans te maken. Lorena Wiebes, die de tweede etappe won na een massasprint, zou evenwel niet meer meedingen voor de zege. Zij stapte vanwege ziekte niet meer op.

Kopgroep van elf

In de eerste kilometers probeerden verschillende rensters weg te rijden uit het peloton, maar niemand slaagde daar aanvankelijk is. Wel zorgde de hoge snelheid al voor kleine scheurtjes. En die scheurtjes werden scheuren: het peloton brak in meerdere stukken. Onder meer Elisa Balsamo kwam zo op achterstand te rijden. Zij zou niet meer terugkeren en kon de zege dus uit haar hoofd zetten.

Elf rensters profiteerden van de onrust en reden weg uit het voorste pelotonnetje. Het ging om Mischa Bredewold (SD Worx), Amber Kraak (Jumbo-Visma), Loes Adegeest (FDJ-SUEZ), Justine Ghekiere (AG Insurance-Soudal Quick-Step), Paula Patiño (Movistar), Olivia Baril (UAE Team ADQ), Claire Steels (Israel-Premier Tech Roland), Hannah Ludwig (Uno-X), Clara Koppenburg (Cofidis), Clara Emond (Arkéa-Samsic) en Ella Wyllie (Lifeplus Wahoo). Het verschil liep al gauw op tot 45 seconden.

Standje voor Vollering en SD Worx

Fenix-Elegant had niemand mee en probeerde de situatie recht te zetten. Terwijl het verschil bleef schommelen tussen de halve minuut en driekwart minuut, kreeg Demi Vollering af te rekenen met pech. Een lekke band. De Nederlands kampioen kreeg snel een nieuw wiel en werd door de auto van SD Worx teruggebracht naar het peloton, maar de manier waarop dat gebeurde, kon de jury niet waarderen. Net voordat Vollering de aansluiting kon maken, werd de ploegleiderswagen met geheven vinger gemaand om weg te gaan.

Aan de voet van de eerste gecategoriseerde klim van de dag, met nog iets meer dan vijftig kilometer te gaan, werden de aanvallers teruggepakt. Het peloton dunde op deze Côte de Najac (2.2 km à 7.6%) overigens al flink uit. Onder meer Marianne Vos moest passen. Ondertussen pakte Yara Kastelijn de volle buit op de helling van de categorie, waardoor ze in het bergklassement op gelijke hoogte kwam met de geloste Anouska Koster. Omdat Kastelijn ook op de volgende beklimming, de Côte de Laguépie, als eerste bovenkwam, nam ze de bollen over van de Friezin.

Bauernfeind gaat solo

Op de Côte de Laguépie zagen we geen actie, maar daarna kwamen er wel aanvallen. Nadat Riejanne Markus het even probeerde, was het Ricarda Bauernfeind (Canyon//SRAM Racing) die met nog 36 kilometer te gaan een gat wist te slaan. Claire Steels maakte de sprong, waardoor de eerste twee plekken vergeven waren bij de bonificatiesprint op 33 kilometer van de meet. Asleigh Moolman werd nog derde en snoepte zo nog twee seconden mee.

Bauernfeind bleek ondertussen te sterk voor Steels. De Duitse loste de Britse en ging alleen door. En daarbij hield ze zich duidelijk niet in, want met nog 25 kilometer voor de boeg, had ze anderhalve minuut op het uitgedunde peloton. Na de laatste klim, de Côte de Monesties, had Bauernfeind evenwel nog nauwelijks van haar pluimen verloren. Toen Marlen Reusser (SD Worx) op kop begon te rijden, liep de voorsprong stilletjes aan wat terug, maar toch hield de Duitse sterk stand.

Bauernfeind houdt stand

Vijf kilometer voor het einde bedroeg de voorsprong van Bauernfeind nog altijd 35 seconden. Op dit punt ging Reusser zelf maar in de achtervolging, met Liane Lippert in haar wiel. De twee reden nog enkele seconden van hun achterstand af, maar nadat Reusser weigerde om nog langer over te nemen, stokte de opmars. Bauernfeind bleef doorbeuken en kwam als winnares over de streep.

22 seconden later won Reusser het sprintje voor plek twee van Lippert. Nog tien tellen later was Lotte Kopecky de snelste van het peloton. De geletruidraagster werd zo vierde in de daguitslag.