Tour Femmes 2023: Vollering en SD Worx krijgen standje van jury wegens stayeren

Moet Demi Vollering vrezen voor een straf in de Tour de France Femmes? De renster van SD Worx zat een tijdlang in de slipstream van haar ploegleiderswagen, nadat ze had lekgereden en een nieuw wiel kreeg. Daarbij ontstond een gevaarlijke situatie.

Toen Vollering bijna terug was bij het peloton, kwam er een jurylid op een motor achter haar rijden. Deze gaf het sein aan de ploegleiderswagen om weg te gaan en Vollering niet langer mee te nemen achter de wagen. Gisteren kreeg Mie Bjørndal Ottestad, van Uno-X, nog een tijdsstraf van één minuut voor het stayeren achter een auto.

🚴🇫🇷 | Demi Vollering heeft een lekke band en moet even in de achtervolging. Dat doet ze vlak achter de auto van SD Worx en dat levert gevaarlijke taferelen op… #TDFF2023⁣ 📺 Koers kijk je op discovery+ pic.twitter.com/TN5h2frs0s — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) July 27, 2023