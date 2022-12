SD Worx reageert op aantijgingen: “Chantal Blaak zegt nooit doping te hebben gebruikt”

SD Worx heeft gereageerd op een dinsdagochtend verschenen artikel van het Algemeen Dagblad, waarin gesteld werd dat SD Worx-renster Chantal van den Broek-Blaak in 2008 positief heeft getest op het verboden middel furosemide. “Chantal van den Broek-Blaak heeft tegenover de ploeg verklaard dat deze zaak niets met dopinggebruik te maken heeft”, laat het Nederlandse team in een verklaring weten aan onder andere nu.nl.

“Zij heeft destijds haar verhaal uitgelegd aan de betrokken partijen en instanties. Zij hebben vervolgens besloten om haar geen schorsing op te leggen. Verder heeft de renster aan de ploeg benadrukt dat zij gedurende haar hele carrière nooit doping heeft gebruikt”, aldus SD Worx, dat zegt niet op de hoogte te zijn geweest van het voorval. Van den Broek-Blaak kwam in 2015 bij Boels-Dolmans, de voorganger van SD Worx.

SD Worx benadrukt verder dat er binnen de ploeg een absolute nultolerantie tegenover het gebruik van doping en verboden middelen heerst. “Er zijn sinds het oprichten van de ploeg nooit gevallen van doping geweest.”

Blaak testte positief op furosemide, een plaspil, tijdens het WK voor studenten in Nijmegen, schreef het AD. In die wedstrijd werd de toen 19-jarige Blaak tweede, achter Elise van Hage en voor Annemiek van Vleuten. Vanwege de positieve test mocht de eerstejaarsprof haar zilveren medaille niet houden, maar ze werd ook niet geschorst. Blaak bleef de weken, maanden en jaren erop gewoon koersen. De gangbare straf die in 2008 stond op het gebruik van furosemide, was een diskwalificatie en een schorsing van twee jaar.