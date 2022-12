Chantal Blaak testte positief op furosemide: “Autoriteiten besloten me niet te schorsen”

Chantal Blaak zou in 2008 positieve dopingtest hebben afgeleverd, maar vervolgens ontsnapt zijn aan een schorsing. Dat meldt het Algemeen Dagblad op basis van bronnen. De toen 19-jarige Blaak testte positief op furosemide, een plaspil, tijdens het WK voor studenten in Nijmegen, schrijft de Nederlandse krant.

Blaak werd op dat WK tweede, achter Elise van Hage en voor Annemiek van Vleuten. De eerstejaarsprof mocht haar zilveren medaille echter niet houden omdat ze positief testte. Het bestaan van deze positieve test wordt bevestigd door onder anderen Michael Zijlaard, Blaaks toenmalige ploegleider bij AA Drink, en KNWU-bondscoach Johan Lammerts. Opvallend genoeg bleef Blaak de weken, maanden en jaren erop gewoon koersen. De gangbare straf die in 2008 stond op het gebruik van furosemide, was een diskwalificatie en een schorsing van twee jaar.

Furosemide

Furosemide is een vochtafdrijvend medicijn dat gebruikt wordt bij nierfalen en hartoedeem, maar het kan ook werken als maskeringsmiddel voor andere verboden producten. Om die reden staat het op de dopinglijst. Volgens een van de bronnen zou Blaak het middel evenwel voor een ander doeleinde gebruikt hebben: om via vocht gewicht kwijt te raken.

In 2008 is er door de Nederlandse Dopingautoriteit in één geval furosemide aangetroffen, blijkt uit een jaarverslag, maar de organisatie zegt de test naar de FISU (de internationale studentensportbond) te hebben gestuurd. Deze organisatie weet echter ook niet wat er met de test gebeurd is. Bij de UCI, aan wie de verantwoordelijkheid eigenlijk overdragen had moeten worden, zeggen ze nooit iets te hebben ontvangen.

Reactie Blaak

Naast Lammert en Zijlaard, zouden ook veel rensters uit het vrouwenpeloton op de hoogte zijn van Blaaks positieve test in 2008. Het AD schrijft dat het om een ‘publiek geheim’ gaat. De krant nam ook contact op met Blaak (inmiddels Van den Broek-Blaak) zelf, die schriftelijk reageerde. “Ik heb destijds mijn verhaal uitgelegd aan de betrokken partijen en instanties. Zij hebben vervolgens besloten om mij geen schorsing op te leggen”, aldus de wereldkampioene van 2017.

“Ik wil nu niet meer verder ingaan op een zaak die veertien jaar geleden speelde en die niets met dopinggebruik te maken had. Ik wil nogmaals benadrukken dat ik gedurende mijn hele carrière nooit doping heb gebruikt. En dat ik mezelf recht in de spiegel kan aankijken.” Aangezien de positieve test van Blaak zou dateren uit 2008, is de vermeende overtreding sinds 2016 hoe dan ook verjaard.

SD Worx

Van den Broek-Blaak, die momenteel zwanger is van haar eerste kind, staat onder contract bij SD Worx. Bij die ploeg zal ze na haar carrière ploegleidster worden. De teammanager van SD Worx, Danny Stam, zegt tegen het AD de zaak niet te kennen.