Scotson wint ondanks val: “Ik dacht teveel aan het klassement”

Normaal gesproken rolt Miles Scotson de rode loper uit voor zijn kopman Arnaud Démare in de massasprints, maar vandaag was de Australiër zelf het middelpunt van de feestvreugde. In de Ronde van Valencia kwam hij in de openingsrit als eerste over de streep na een solo.

“Door de regen waren de wegen vrij glad en daarom moesten we voorzichtig zijn. Met nog 90 kilometer te gaan werd het zwaarder en met Stefan Küng, Antoine Raugel en mijzelf hadden we drie man van voren. Na de laatste klim dacht ik dat Stefan een geweldige kans had om solo te winnen vandaag. In eerste instantie wilde ik de sprint afwachten, maar ook John Degenkolb zat in de groep. Toen zei ik tegen mezelf dat ik moest aanvallen en als ze me dan zouden terugpakken, kon Stefan het proberen. Uiteindelijk was mijn aanval de juiste”, zei Scotson naderhand.

Voor de Australiër was het zijn eerste overwinning sinds het Australisch kampioenschap van 2017, maar na afloop was hij ook zelfkritisch. “Ik ben erg gefrustreerd door die val op drie kilometer van de streep. Met nog tien kilometer te gaan was ik vrijwel zeker van de zege en ik ging teveel aan het klassement denken, en wilde ik zoveel mogelijk tijd pakken. Uiteindelijk verloor ik veel seconden door op de rotonde niet genoeg te remmen. Dat was jammer, maar ik ben blij dat de fiets heel bleef en ik toch de overwinning kon binnenhalen.”

“Morgen gaan we de koers waarschijnlijk controleren om met Arnaud te sprinten en in de finale ga ik hem helpen. De volgende dag willen we met Stefan zo lang mogelijk bijblijven op de laatste klim en de schade beperken. Op de laatste dag kan Stefan de tijdrit winnen. Zelf won ik vandaag met voorsprong, ook al was die niet zo groot als ik had gewild. We gaan zien of ik op de beklimmingen eraan kan blijven hangen en dan wil ik in de tijdrit op de laatste dag alles geven. We hebben nog altijd veel mogelijkheden in deze wedstrijd”, zei hij tot slot.