Miles Scotson wint ondanks valpartij solo in Valencia

Miles Scotson heeft de openingsrit van de Ronde van Valencia achter zijn naam gezet. In Ondara kwam de Australiër solo aan, nadat hij in een afdaling op twintig kilometer van de streep weg was gereden. Een val op vier kilometer van de streep kon hem niet van de winst houden.

De Ronde van Valencia begon vandaag met een etappe over 168,9 kilometer van Elche naar het dorpje Ondara. Onderweg kregen de renners vier beklimmingen voor de wielen geschoven, maar omdat het de hele dag op en af ging moesten bijna drieduizend hoogtemeters worden gemaakt. Vroeg in de rit werd een kopgroep met vijf renners gevormd, met Stephen Bassett, Maxime Cam, Ibon Ruiz, Lennert Teugels en Raffaele Radice. De vluchters reden meer dan drie minuten weg bij het peloton.

Toch werden ze al op 35 kilometer van de meet bijgehaald en zo kon de koers opnieuw beginnen. In de finale, die onder regenachtige omstandigheden werd afgewerkt, reed een grote groep weg met daarbij ook Stefan Küng. In de afzink van de Coll de Rates viel zijn ploegmaat Miles Scotson aan. Abner González probeerde te reageren, maar de vogel was gevlogen. Met het nodige risico reed de Australiër naar beneden. Op vier kilometer ging hij op de natte wegen nog onderuit, maar zijn voorsprong was voldoende om de winst binnen te halen.