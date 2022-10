Scorpions Racing Team compleet na aantrekken Nathan Székely

Het team van Scorpions Racing Team voor 2023 is compleet na het aantrekken van Nathan Székely. De 21-jarige Belg heeft een tweejarig contract getekend bij de continentalploeg in wording, valt te lezen in een perscommuniqué.

Székely wist dit jaar – met winst in de interclub klassiekers Zandhoven-Pulderbos en Laarne – twee aansprekende Belgische eendagskoersen te winnen. De renner stond al langere tijd op de radar van Scorpions Racing Team. Székely koos er echter voor om het seizoen af te maken bij de Ierse continentale ploeg EvoPro Racing, maar kwam in juni zwaar ten val in de ZLM Tour. Hij wist vervolgens in de tweede helft van het seizoen niet zijn oude niveau te halen.

De ploegleiding van Scorpions Racing Team heeft echter nog altijd bijzonder veel vertrouwen in de Belg, die voor twee jaar heeft getekend bij de ploeg van teameigenaar Arjan Fidder. “Ik kijk met veel ambitie uit naar 2023 om te blinken in mijn nieuwe tenue van het Scorpions Racing Team. Ik weet zeker dat we samen een mooie toekomst tegemoet gaan waar ik het beste van mezelf ga laten zien”, is Székely vol vertouwen.

“Afgelopen jaar was met ups en downs, maar het was zeker een jaar waar ik veel heb bijgeleerd en ervaring heb opgedaan tussen de beste renners van de wereld. Dit neem ik mee naar de toekomst. Ik ben super enthousiast om samen mijn dromen waar te maken.” Székely zal bij Scorpions Racing Team een U23 programma combineren met andere UCI wedstrijden. Door zijn veelzijdigheid is hij namelijk op meerdere terreinen inzetbaar.

Over Scorpions Racing Team Scorpions Racing Team is een project van Arjan Fidder. Hij heeft als teameigenaar zijn ploeg steeds verder uitgebreid, met onder meer Ton Welling (met een verleden als ploegbaas bij onder meer Vlasman en KOGA) als ploegleider en performance manager. Dit jaar heeft Scorpions Racing Team met Adriaan Janssen, Brent Clé, Gert-Jan Bosman, Luke Verburg en Mark Prinsen enkele bekende namen van het continentale niveau in de gelederen. De ploeg werd in 2014 opgericht en won afgelopen seizoen de 24 uur van Le Mans en de 12 uur van Zolder. Naast de duurwedstrijden had Scorpions Racing Team dit jaar ook enkele UCI Gran Fondo’s en nationale wegwedstrijden op het programma. Dat blijft Scorpions Racing Team doen, maar dat pakket wordt verder uitgebreid. Er is namelijk een continentale licentie aangevraagd voor 2023, om zo een eigen opleidingsploeg te starten om jonge coureurs kennis te laten maken met internationale wegwedstrijden. Volgens Fidder is er ruimte op de markt voor een onafhankelijke opleidingsploeg, die los staat van de grote ploegen. “De jeugd krijgt zo meer ruimte om zich te ontwikkelen en te bekijken welke ploeg op het moment van de overstap het beste bij hun kwaliteiten past.” Het plan is om – naast koersen in Nederland – ook in Italië, Duitsland, Frankrijk en België te gaan rijden. Er staan zestien renners onder contract voor 2023.