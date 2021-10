Adriaan Janssen (ABLOC) zwaait af met huldiging op het podium

Adriaan Janssen is Continental-renner af. De 25-jarige renner van ABLOC toonde zich zondag nog tijdens de vroege vlucht in de Ronde van Drenthe, zijn laatste wapenfeit op dit niveau. Hij gaat zich nu richten op een maatschappelijke carrière en hij gaat voor het Scorpions Racing Team gravelen en Gran Fondo’s rijden.

“Ik studeer fysiotherapie en daarnaast werk ik, waardoor het harde trainen voor het wielrennen niet meer opwoog tegen de beloning; het is mooi geweest”, vertelt hij aan WielerFlits. Hij was gebrand om mee te zitten in de vroege vlucht in Drenthe, net omdat het zijn laatste wedstrijd op dit niveau was. “Het was mooi om mezelf nog één keer goed te laten zien”, vertelt Janssen, die na afloop het keienklassement mocht ophalen én werd uitgeroepen tot meest strijdlustigste renner van de dag.

“Het was alleen jammer dat bij mij het licht uitging op de laatste keer VAM-berg, als je ziet dat mijn medevluchter Rune Herregodts uiteindelijk weet te winnen. Dat was natuurlijk zuur, maar ik kon hem simpelweg niet meer volgen.”

Janssen kijkt met voldoening terug op zijn tijd als Continental-renner. “De laatste paar weken ging het eigenlijk heel erg lekker. De Münsterland Giro (een Duitse 1.Pro-koers waarin hij zevende werd, red.) was voor mij een heel mooie wedstrijd. Daar kijk ik het meest tevreden op terug. Mijn hoogtepunt is echter een paar jaar terug geweest, toen ik voor SEG Racing Academy in 2017 de Omloop van de Braakman won, en dat ik via het jongerenklassement van de Topcompetitie mocht stage lopen bij LottoNL-Jumbo. Dat waren heel mooie ervaringen.”

Janssen won in 2017 De Braakman - foto: León van Bon Janssen als stagiair van LottoNL-Jumbo in de Memorial Frank Vandenbroucke 2017 - foto: Cor Vos