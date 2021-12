Ploegleider Ton Welling in 2022 aan de slag bij Scorpions Racing Team

Ton Welling sluit zich volgend jaar aan bij Scorpions Racing Team, een Nederlandse wielerploeg die zich richt op 24-uurs-wedstrijden en nu haar horizon wil verbreden. De ervaren ploegleider, met een verleden als ploegbaas bij onder meer Vlasman en KOGA, gaat als Performance Manager aan de slag met het professionaliseren van het team.

Welling werkte afgelopen jaar nog bij WV De IJsselstreek, maar daar vertrok hij na een seizoen weer. Vervolgens werd hij door ploegeigenaar Arjan Fidder gevraagd om zich bij Scorpions Racing Team te voegen. Die ploeg werd in 2014 opgericht, won afgelopen seizoen de 24 uur van Le Mans en de 12 uur van Zolder, en maakt nu een nieuwe stap in haar ontwikkeling. Welling voegt zich in de staf bij Tino Hazelhoff, die als teammanager vooral de duurwedstrijden zal begeleiden.

In 2022 heeft de ploeg veertien renners onder contract, waaronder Adriaan Janssen (die overkomt van ABLOC CT) en Gert-Jan Bosman (die overkomt van VolkerWessels). Daarnaast zullen Luke Verburg en de Belg Brent Clé uitkomen voor Scorpions. Verburg zal zijn wegwedstrijden bij ABLOC CT combineren met diverse 24-uurs-wedstrijden bij deze ploeg.

Op het programma van Scorpions Racing Team staan volgend jaar in ieder geval om vijf 24-uurs-races in Europa en een aantal UCI Gran Fondo’s. Daarnaast zal Scorpions het schema opvullen met nationale wegwedstrijden. Aan partners geen gebrek voor de ploeg: met Audi, Campagnolo, Dynamic Bike Care, FFWD wheels, ERE research, Rocket espresso, TrisportPharma en Castelli zijn er genoeg sponsoren voor 2022.